Силы ПВО сбили 30 украинских беспилотников над пятью регионами России
Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
15 беспилотников были сбиты над территорией Ростовской области. Еще 11 нейтрализованы в Крыму и два – в Белгородской области. По одному БПЛА ликвидировано в Московском регионе и Курской области.
По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, из-за ночного налета БПЛА в хуторе Сулин Миллеровского района были повреждены семь автомобилей и строения на двух подворьях. В Миллерово пострадала металлоконструкция антенно-мачтового сооружения, ретранслирующего телесигнал, трансляция нарушена. Пострадавших нет.