Казахстан и Великобритания подписали план военного сотрудничества
План военного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Великобритании на 2025-2026 гг. был подписан в Лондоне. Об этом сообщается на сайте казахстанского министерства обороны.
На встрече представители двух ведомств обсудили двустороннее военное сотрудничество и перспективные направления взаимодействия. Центральными направлениями взаимодействия были названы миротворческая, языковая подготовка, а также обучение казахстанских военнослужащих в высших британских военно-учебных заведениях.
В апреле 2024 г. министры иностранных дел Казахстана и Великобритании Мурат Нуртлеу и Дэвид Кэмерон подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве двух стран. Тогда британский министр объявил о выделении 50 млн фунтов стерлингов (около $62 млн) на проекты по развитию в странах Центральной Азии в течение трех лет. Указывалось, что финансирование поспособствует региональному росту и экономической устойчивости, развитию торговли и сотрудничества между странами.