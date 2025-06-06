Казахстан и Великобритания подписали план военного сотрудничества

В апреле 2024 г. министры иностранных дел Казахстана и Великобритании Мурат Нуртлеу и Дэвид Кэмерон подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве двух стран. Тогда британский министр объявил о выделении 50 млн фунтов стерлингов (около $62 млн) на проекты по развитию в странах Центральной Азии в течение трех лет. Указывалось, что финансирование поспособствует региональному росту и экономической устойчивости, развитию торговли и сотрудничества между странами.