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Казахстан и Великобритания подписали план военного сотрудничества

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План военного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Великобритании на 2025-2026 гг. был подписан в Лондоне. Об этом сообщается на сайте казахстанского министерства обороны.

На встрече представители двух ведомств обсудили двустороннее военное сотрудничество и перспективные направления взаимодействия. Центральными направлениями взаимодействия были названы миротворческая, языковая подготовка, а также обучение казахстанских военнослужащих в высших британских военно-учебных заведениях.

В апреле 2024 г. министры иностранных дел Казахстана и Великобритании Мурат Нуртлеу и Дэвид Кэмерон подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве двух стран. Тогда британский министр объявил о выделении 50 млн фунтов стерлингов (около $62 млн) на проекты по развитию в странах Центральной Азии в течение трех лет. Указывалось, что финансирование поспособствует региональному росту и экономической устойчивости, развитию торговли и сотрудничества между странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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