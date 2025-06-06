Отец Илона Маска призвал своего сына признать поражение в конфликте с Трампом

Axios писал, что конфликт между Трампом и Маском привел к значительным финансовым потерям для них. По его данным, акции Trump Media & Technology Group (TMTG) упали на 8%, что обошлось президенту в $202 млн. Стоимость мемкоина, связанного с Трампом, также снизилась на 10%, уменьшив его состояние на $900 млн. Таким образом, суммарные потери Трампа за один день составили более $1,1 млрд. Конфликт негативно отразился и на акциях Tesla. Они подешевели на 14,3%, лишив Маска почти $20 млрд.