Отец Илона Маска призвал своего сына признать поражение в конфликте с Трампом
Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол призвал своего сына признать, что президент США Дональд Трамп является «более доминирующим» и «выиграет этот раунд». Об этом пишет The Times.
Он также сравнил противостояние Маска и Трампа со столкновением между гориллами и охарактеризовал их вражду как чрезмерную.
«В любой успешной группе животных, будь то гориллы, слоны или люди, доминирующие самцы всегда будут бороться за господство», – сказал отец Маска, выразив мнение, что разгоревшаяся перепалка между его сыном и главой США «сейчас сойдет на нет».
Публичная перепалка Трампа и Маска произошла после того, как бизнесмен раскритиковал бюджетный законопроект американского лидера. По его мнению, принятие этого документа может увеличить госдолг США и нивелирует результаты работы федерального правительства. 3 июня Маск в соцсети X назвал законопроект «отвратительным и мерзким».
5 июня Трамп написал в Truth Social, что Маск «сошел с ума», и рассказал, что бизнесмен был «на исходе», поэтому он попросил его покинуть должность в администрации. Президент США также прекратил субсидировать производство электрокаров Tesla. После этого Маск написал о наличии у него «настоящей бомбы». Он заявил, что Трамп фигурирует в деле умершего финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальных связях с несовершеннолетними, и поддержал идею объявить импичмент американскому президенту.
Axios писал, что конфликт между Трампом и Маском привел к значительным финансовым потерям для них. По его данным, акции Trump Media & Technology Group (TMTG) упали на 8%, что обошлось президенту в $202 млн. Стоимость мемкоина, связанного с Трампом, также снизилась на 10%, уменьшив его состояние на $900 млн. Таким образом, суммарные потери Трампа за один день составили более $1,1 млрд. Конфликт негативно отразился и на акциях Tesla. Они подешевели на 14,3%, лишив Маска почти $20 млрд.