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Популярность Мерца в Германии выросла спустя месяц после вступления в должность

Ведомости

Уровень одобрения деятельности нового канцлера Германии Фридриха Мерца вырос до 36%, что на 13 п. п. больше по сравнению с показателями месячной давности. Об этом свидетельствуют данные опроса института Insa, проведенного по заказу газеты Bild.

Согласно исследованию, повышается не только личный рейтинг канцлера, но и общее доверие к федеральному правительству: его работой довольны 37% респондентов, что на 8 п. п. больше, чем месяцем ранее.

Глава института Insa Херман Бинкерт объясняет рост популярности Мерца его решительной позицией по миграционной политике и поддержкой министра внутренних дел Александра Добриндта. Кроме того, успешным был признан недавний визит канцлера в США к президенту Дональду Трампу.

Партийные рейтинги также показывают укрепление позиций блока ХДС/ХСС, который возглавляет Мерц. Союз набирает 27% (+1 п. п.) и опережает правопопулистскую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая теряет один пункт и опускается до 23%. Таким образом, разрыв между двумя партиями достиг 4 п. п. – максимума с марта. В начале мая обе партии демонстрировали одинаковую поддержку – по 24,5%.

Другие политические силы теряют поддержку: СДПГ и «левые» снизились до 16% и 10% соответственно (обе потеряли по 1 п. п.), «Зеленые» сохранили 11%, а «Союз Сары Вагенкнехт» и Свободная демократическая партия (СвДП) набрали по 4%.

Опрос проводился 5–6 июня 2025 г., участие приняли 1002 человека. Статистическая погрешность не превышает 2,9 п. п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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