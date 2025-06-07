Популярность Мерца в Германии выросла спустя месяц после вступления в должность

Партийные рейтинги также показывают укрепление позиций блока ХДС/ХСС, который возглавляет Мерц. Союз набирает 27% (+1 п. п.) и опережает правопопулистскую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая теряет один пункт и опускается до 23%. Таким образом, разрыв между двумя партиями достиг 4 п. п. – максимума с марта. В начале мая обе партии демонстрировали одинаковую поддержку – по 24,5%.