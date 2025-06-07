Популярность Мерца в Германии выросла спустя месяц после вступления в должность
Уровень одобрения деятельности нового канцлера Германии Фридриха Мерца вырос до 36%, что на 13 п. п. больше по сравнению с показателями месячной давности. Об этом свидетельствуют данные опроса института Insa, проведенного по заказу газеты Bild.
Согласно исследованию, повышается не только личный рейтинг канцлера, но и общее доверие к федеральному правительству: его работой довольны 37% респондентов, что на 8 п. п. больше, чем месяцем ранее.
Глава института Insa Херман Бинкерт объясняет рост популярности Мерца его решительной позицией по миграционной политике и поддержкой министра внутренних дел Александра Добриндта. Кроме того, успешным был признан недавний визит канцлера в США к президенту Дональду Трампу.
Партийные рейтинги также показывают укрепление позиций блока ХДС/ХСС, который возглавляет Мерц. Союз набирает 27% (+1 п. п.) и опережает правопопулистскую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая теряет один пункт и опускается до 23%. Таким образом, разрыв между двумя партиями достиг 4 п. п. – максимума с марта. В начале мая обе партии демонстрировали одинаковую поддержку – по 24,5%.
Другие политические силы теряют поддержку: СДПГ и «левые» снизились до 16% и 10% соответственно (обе потеряли по 1 п. п.), «Зеленые» сохранили 11%, а «Союз Сары Вагенкнехт» и Свободная демократическая партия (СвДП) набрали по 4%.
Опрос проводился 5–6 июня 2025 г., участие приняли 1002 человека. Статистическая погрешность не превышает 2,9 п. п.