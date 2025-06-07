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Трамп пригрозил Маску последствиями за возможную поддержку демократов

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что предприниматель Илон Маск может столкнуться с серьезными последствиями, если начнет финансировать Демократическую партию. Об этом он сообщил в интервью NBC News.

На вопрос, собирается ли он обсуждать эту ситуацию лично с миллиардером, Трамп ответил: «Я слишком занят другими делами». Он также отметил, что их прежние дружеские отношения, по его мнению, завершены и не подлежат восстановлению.

Президент обвинил Маска в проявлении неуважения и подчеркнул, что не намерен возобновлять с ним общение.

Конфликт между Трампом и Маском обострился после критики последним бюджетного законопроекта, предложенного администрацией США. Маск назвал документ «отвратительным и мерзким», выразив опасения по поводу роста госдолга и дискредитации работы департамента по повышению эффективности правительства (DOGE).

В ответ Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Маск «сошел с ума» и был отстранен от должности в администрации, поскольку «был на исходе». Также он упомянул прекращение субсидий Tesla.

Маск ответил, обвинив Трампа в причастности к делу Джеффри Эпштейна и высказав поддержку идее импичмента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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