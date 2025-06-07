Трамп пригрозил Маску последствиями за возможную поддержку демократов
Президент США Дональд Трамп заявил, что предприниматель Илон Маск может столкнуться с серьезными последствиями, если начнет финансировать Демократическую партию. Об этом он сообщил в интервью NBC News.
На вопрос, собирается ли он обсуждать эту ситуацию лично с миллиардером, Трамп ответил: «Я слишком занят другими делами». Он также отметил, что их прежние дружеские отношения, по его мнению, завершены и не подлежат восстановлению.
Президент обвинил Маска в проявлении неуважения и подчеркнул, что не намерен возобновлять с ним общение.
Конфликт между Трампом и Маском обострился после критики последним бюджетного законопроекта, предложенного администрацией США. Маск назвал документ «отвратительным и мерзким», выразив опасения по поводу роста госдолга и дискредитации работы департамента по повышению эффективности правительства (DOGE).
В ответ Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Маск «сошел с ума» и был отстранен от должности в администрации, поскольку «был на исходе». Также он упомянул прекращение субсидий Tesla.
Маск ответил, обвинив Трампа в причастности к делу Джеффри Эпштейна и высказав поддержку идее импичмента.