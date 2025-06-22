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В Белоруссии задержали 14 человек за шпионаж и госизмену с начала 2025 года

Ведомости

С начала года в Белоруссии задержали 14 человек по подозрению в госизмене и шпионаже, заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.

«Это граждане Республики Беларусь и иностранные граждане, которые осуществляли деятельность, связанную со шпионажем (это для иностранцев) и изменой государству (если мы говорим о гражданах Республики Беларусь)», – сказал он (цитата по «БелТА»).

Тертель сообщил, что задержанные лица вели агентурную разведку на территории Белоруссии, осуществляли разведку объектов военной инфраструктуры, железных дорог. Также были попытки «агентурного проникновения» на предприятия оборонного комплекса.

21 июня Белоруссия освободила такое же количество заключенных. Были освобождены как иностранцы, так и ключевой представитель белорусской оппозиции на выборах президента 2020 г. Сергей Тихановский.

Заместитель спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Джон Коул сообщал, что заключенные не знали, куда их везут, и были «в восторге», когда узнали о своем освобождении. Освобождение состоялось после встречи президента республики Александра Лукашенко со спецпосланником президента США по Украине Келлогом в Минске.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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