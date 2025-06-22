В Белоруссии задержали 14 человек за шпионаж и госизмену с начала 2025 года

Заместитель спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Джон Коул сообщал, что заключенные не знали, куда их везут, и были «в восторге», когда узнали о своем освобождении. Освобождение состоялось после встречи президента республики Александра Лукашенко со спецпосланником президента США по Украине Келлогом в Минске.