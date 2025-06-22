В Белоруссии задержали 14 человек за шпионаж и госизмену с начала 2025 года
С начала года в Белоруссии задержали 14 человек по подозрению в госизмене и шпионаже, заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.
«Это граждане Республики Беларусь и иностранные граждане, которые осуществляли деятельность, связанную со шпионажем (это для иностранцев) и изменой государству (если мы говорим о гражданах Республики Беларусь)», – сказал он (цитата по «БелТА»).
Тертель сообщил, что задержанные лица вели агентурную разведку на территории Белоруссии, осуществляли разведку объектов военной инфраструктуры, железных дорог. Также были попытки «агентурного проникновения» на предприятия оборонного комплекса.
21 июня Белоруссия освободила такое же количество заключенных. Были освобождены как иностранцы, так и ключевой представитель белорусской оппозиции на выборах президента 2020 г. Сергей Тихановский.
Заместитель спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Джон Коул сообщал, что заключенные не знали, куда их везут, и были «в восторге», когда узнали о своем освобождении. Освобождение состоялось после встречи президента республики Александра Лукашенко со спецпосланником президента США по Украине Келлогом в Минске.