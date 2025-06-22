Захарова призвала Вэнса не вмешиваться во внутренние дела России и Китая
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала вице-президента США Джей Ди Вэнса не вмешиваться во внутренние дела России и Китая.
Таким образом дипломат ответила на заявление Вэнса о том, что «Россия и Китай не хотят создания Ираном ядерного оружия» и что распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке — «катастрофа для всех».
«Иран создавал мирный атом, на что имеет полное право, и не создавал ядерное оружие, что было неоднократно подтверждено как самим Тегераном, так и МАГАТЭ», — написала она в своем Telegram-канале.
Захарова отметила, что Иран имеет право развивать атомный сектор в мирных целях, как и любая другая страна. Также она напомнила, что Израиль в настоящее время является единственной ближневосточной страной, которая обладает ядерным оружием.
Кроме того, Захарова призвала США отказаться от поставок смертоносного оружия и дальнобойных ракет Украине.
Ранее Вэнс, комментируя удары США по Ирану, заявил, что американская сторона не хочет вступать в длительный конфликт с иранцами, а намерена лишь уничтожить их ядерную программу.
22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет объявил, что Вашингтон уничтожил ядерную программу Тегерана. Хегсет также отметил, что операция не была направлена против иранских войск или иранского народа, а также на свержение власти в Тегеране.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных военных. Тегеран в ответ начал обстреливать Тель-Авив при помощи ракет и дронов.