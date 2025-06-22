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Вэнс: США не хотят затяжного конфликта на Ближнем Востоке

Ведомости

США не заинтересованы в затяжном конфликте на Ближнем Востоке, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC.

«Мы не воюем с Ираном. Мы воюем с ядерной программой Ирана», – сказал Вэнс. Он подчеркнул, что удары США были нацелены только на иранские ядерные объекты.

При этом Вэнс отказался подтверждать их полное уничтожение. Однако, по его словам, удары США существенно отбросили ядерную программу исламской республики назад.

22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет объявил, что Вашингтон уничтожил ядерную программу Тегерана. Хегсет также отметил, что операция не была направлена против иранских войск или иранского народа, а также на свержение власти в Тегеране.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных военных. Тегеран в ответ начал обстреливать Тель-Авив при помощи ракет и дронов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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