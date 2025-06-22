Вэнс: США не хотят затяжного конфликта на Ближнем Востоке
США не заинтересованы в затяжном конфликте на Ближнем Востоке, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC.
«Мы не воюем с Ираном. Мы воюем с ядерной программой Ирана», – сказал Вэнс. Он подчеркнул, что удары США были нацелены только на иранские ядерные объекты.
При этом Вэнс отказался подтверждать их полное уничтожение. Однако, по его словам, удары США существенно отбросили ядерную программу исламской республики назад.
22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет объявил, что Вашингтон уничтожил ядерную программу Тегерана. Хегсет также отметил, что операция не была направлена против иранских войск или иранского народа, а также на свержение власти в Тегеране.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных военных. Тегеран в ответ начал обстреливать Тель-Авив при помощи ракет и дронов.