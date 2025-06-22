Вэнс: США не хотят затяжного конфликта на Ближнем Востоке

22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет объявил, что Вашингтон уничтожил ядерную программу Тегерана. Хегсет также отметил, что операция не была направлена против иранских войск или иранского народа, а также на свержение власти в Тегеране.