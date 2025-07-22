Госдума ограничила продажу электронных ж/д билетов через сторонние агрегаторы

10 июля Дума приняла закон о нулевой ставке НДС при перевозках пассажиров и багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург до 2065 г. Без НДС будут проводиться заключение и исполнение договоров перевозки пассажиров и багажа по ВСМ, продажа билетов, услуги по проверке билетов и борьбе с безбилетниками, эксплуатация, ремонт и обслуживание инфраструктуры, управление поездами, обслуживание пассажиров, размещение и трансляция информации.