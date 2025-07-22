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Госдума ограничила продажу электронных ж/д билетов через сторонние агрегаторы

Ведомости

Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который подразумевает ограничение оформления электронных проездных железнодорожных билетов через сторонние агрегаторы, которые не являются перевозчиками. Закон вступит в силу со дня официального опубликования

Согласно закону, только перевозчики и их уполномоченные представители смогут продавать электронные билеты. В документе указано, что оформление электронных проездных документов невозможно без заключенного договора с перевозчиком. Данная норма будет применяться как к сайтам и приложениям самих перевозчиков, так и к сторонним онлайн-платформам. 

Кроме того, начиная с 1 сентября 2026 г., Минтранс наделят полномочиями по утверждению методики расчета пропускной и провозной способности железнодорожной инфраструктуры, а также методики классификации транспортных происшествий и порядку их расследования. Инициатива коснется как инцидентов, связанных с нарушением правил безопасности, включая случаи, возникающие в процессе производственной деятельности.

Дума приняла закон о нулевом НДС для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Экономика / Налоги и сборы

Ространснадзор, в свою очередь, получит полномочия для проведения расследований транспортных происшествий, которые не связаны с нарушениями правил безопасности, в случае участия владельцев инфраструктуры и перевозчиков. 

Для ускорения реализации проектов высокоскоростного железнодорожного транспорта также упрощается процесс получения разрешений. Теперь не потребуется предоставление правоустанавливающих документов на земельные участки, если они входят в одобренный проект межевания. Но строительство на таких участках будет возможно только при условии прекращения прав собственников и третьих лиц.

10 июля Дума приняла закон о нулевой ставке НДС при перевозках пассажиров и багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург до 2065 г. Без НДС будут проводиться заключение и исполнение договоров перевозки пассажиров и багажа по ВСМ, продажа билетов, услуги по проверке билетов и борьбе с безбилетниками, эксплуатация, ремонт и обслуживание инфраструктуры, управление поездами, обслуживание пассажиров, размещение и трансляция информации.

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