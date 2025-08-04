Минпросвещения заявило о сохранении часов на изучение родного языка
В школах по всей России с 1 сентября количество часов на изучение родных языков не изменится. По требованию Роспотребнадзора, один час переведется во внеурочную форму, наиболее подходящую для первоклассников. Соответствующие рекомендации направлены в субъекты РФ. Об этом сообщил представитель Минпросвещения РФ.
Министерство намерено развивать систему поддержки изучения языков народов РФ, включая подготовку учебных материалов и повышение квалификации педагогов, говорится в сообщении. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что родные языки – это важная часть культурного наследия, и их изучение должно быть доступно. Он отметил, что министерство подчеркивает необходимость сохранения и поддержки языкового многообразия в рамках образовательного процесса.
Как сообщили «РИА Новости» в Минпросвещения РФ, сокращение уроков родной речи в 1-х классах российских школ связано с допустимой нагрузкой на школьников. В то же время во 2-4-х и 5-9-х классах изменений в объеме часов, отведенных на изучение родного языка, не предусмотрено, отметили в министерстве.
В Минпросвещения рассказали «Коммерсанту», что нормативы нагрузки для первоклассников скорректированы для того, чтобы соответствовать нормам СанПина. Согласно требованиям ведомства, объем ежедневной максимальной нагрузки для обучающихся в первом классе не должен превышать 20 часов в неделю. 21 час допустим только в том случае, если лишний урок — физкультура. Таким образом министерству было необходимо «пожертвовать» часом одного из предметов.
Минпросвещения утвердило новую редакцию федеральных образовательных программ начального общего образования. Среди прочих изменений ведомство скорректировало нагрузку для первоклассников в первой четверти.