Минпросвещения заявило о сохранении часов на изучение родного языка

В Минпросвещения рассказали «Коммерсанту», что нормативы нагрузки для первоклассников скорректированы для того, чтобы соответствовать нормам СанПина. Согласно требованиям ведомства, объем ежедневной максимальной нагрузки для обучающихся в первом классе не должен превышать 20 часов в неделю. 21 час допустим только в том случае, если лишний урок — физкультура. Таким образом министерству было необходимо «пожертвовать» часом одного из предметов.