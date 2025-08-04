Генпрокурор США поручила передать присяжным дело о «российском вмешательстве»
Генеральный прокурор США Пэм Бонди поручила федеральному прокурору передать присяжным доказательства по делу о «российском вмешательстве» — расследованию демократов относительно «сговора» президента США Дональда Трампа с Россией на выборах 2016 г., которое в итоге закончилось ничем, а обвинения были опровергнуты. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Журналист рассказал в прямом эфире, что телеканал ознакомился с распоряжением, подписанным Бонди ранее в понедельник. Источник, знакомый с ходом расследования, подтвердил его подлинность.
Журналист отметил, что минюст отказался комментировать ситуацию, однако, по данным Fox, Бонди серьезно относится к переданным директором национальной разведки Тулси Габбард материалам, называя происходящее «серьезным поводом для обеспокоенности» и подчеркивая необходимость дальнейших шагов.
Канал уточняет, что на данный момент обвинения не выдвинуты и обвинительных заключений не было.
Подчеркивается, что минюст находится на начальной стадии процесса и передает материалы присяжным с целью возможного возбуждения дела.
22 июля Трамп заявил, что бывший президент Барак Обама и другие чиновники, причастные к попытке подрыва выборов 2016 г., должны понести жесткое наказание. Трамп отметил, что ранее не стал преследовать экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, но после того, что сделали с ним, считает, что настало время ответных шагов.
Ранее Габбард заявила, что у американских властей есть доказательства, позволяющие выдвинуть обвинения против участников сговора из команды экс-президента Обамы на выборах 2016 г., на которых победил Трамп. По ее словам, вскоре будет представлено больше информации о попытках раздуть тему предполагаемого вмешательства России. 20 июля Трамп обвинил Обаму в фальсификациях на выборах 2016 г.