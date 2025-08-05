Власти Турции не подтвердили возможный визит Эрдогана в Киев

Turkiye со ссылкой на источники 4 августа писала, что визит Эрдогана в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского может состояться в ближайшие дни. По данным газеты, в ходе этого визита будет ратифицировано соглашение о свободной торговле между странами. Кроме того, Turkiye писала, что главы государств обсудят пути урегулирования российско-украинского конфликта.