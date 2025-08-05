Власти Турции не подтвердили возможный визит Эрдогана в Киев
Информации о возможном визите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев пока нет. Об этом «РИА Новости» сообщили в администрации турецкого лидера.
Turkiye со ссылкой на источники 4 августа писала, что визит Эрдогана в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского может состояться в ближайшие дни. По данным газеты, в ходе этого визита будет ратифицировано соглашение о свободной торговле между странами. Кроме того, Turkiye писала, что главы государств обсудят пути урегулирования российско-украинского конфликта.
Турецкая сторона оказывает содействие России и Украине в переговорном процессе. В ходе брифинга 28 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва признательна турецким властям за проведение переговоров с Украиной на территории страны, а также другие усилия по урегулированию конфликта. Этот настрой сохраняется и на будущее, отметил он.