Число погибших при атаке беспилотников на Подмосковье выросло до двух
Количество убитых беспилотниками в Московской области ночью 6 октября возросло до двух, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину.
Находившаяся в доме женщина получила ранения.
До этого было известно об одном погибшем – 20-летнем парне. Он стал жертвой атаки в поселке Радумля Солнечногорского округа.
На 9:01 мск число пострадавших составило девять человек. В семи муниципалитетах пострадали 47 частных домов. Речь идет о Волоколамске, Ступине, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедове и Истре.
Ночью 6 октября на столицу летели 650 украинских БПЛА, заявлял мэр Москвы Сергей Собянин. При этом большая часть дронов была уничтожена на дальних рубежах.