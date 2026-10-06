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Главная / Политика /

Число погибших при атаке беспилотников на Подмосковье выросло до двух

Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Количество убитых беспилотниками в Московской области ночью 6 октября возросло до двух, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину.

Находившаяся в доме женщина получила ранения.

До этого было известно об одном погибшем – 20-летнем парне. Он стал жертвой атаки в поселке Радумля Солнечногорского округа.

На 9:01 мск число пострадавших составило девять человек. В семи муниципалитетах пострадали 47 частных домов. Речь идет о Волоколамске, Ступине, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедове и Истре.

Ночью 6 октября на столицу летели 650 украинских БПЛА, заявлял мэр Москвы Сергей Собянин. При этом большая часть дронов была уничтожена на дальних рубежах.

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