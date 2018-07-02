«Гранель» построит жилой квартал на 200 000 кв. м рядом со «Сколково»
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ГК «Гранель» планирует построить рядом с центром «Сколково» жилой комплекс «Инновация» примерно на 200 000 кв. м, рассказали «Ведомостям» два риэлтора, работающих в этом районе. По их словам, группа приобрела 14 га в пос. Новоивановское в Одинцовском районе Московской области. Представитель «Гранеля» информацию о покупке участка подтвердил, уточнив, что площадь жилой части комплекса составит 120 000 кв. м. Инвестиции в проект он оценивает в 15 млрд руб. Строительство может начаться уже в ближайшее время.
«Гранель» – один из крупнейших застройщиков Подмосковья, общий портфель компании – 4,5 млн кв. м. Среди ее проектов – жилые комплексы «Москвичка» на Калужском шоссе, «Государев дом» на Расторгуевском шоссе, «Императорские Мытищи», «Театральный парк» в Королеве и т. д. Впрочем, в последнее время компания начала покупать земельные участки в Москве: она купила у АИЖК площадку в промзоне «Калошино», а у «ФК Открытие» – торговый центр «Гульден» на Складочной улице. Обе территории планируется застроить жильем.
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