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Millhouse раскрыла стоимость аренды квартир в элитном доходном доме в Сколкове

Компания Millhouse нашла арендаторов на квартиры доходного дома премиум-класса «Сколково парк». «Дом полностью сдан в аренду», - говорится в сообщении Millhouse.

Компания открыла элитный доходный дом на территории жилого комплекса «Сколково парк» в июле 2017 г. В доме 34 квартиры — 18 двухкомнатных (от 80 кв. м) и 16 трехкомнатных (от 130 кв. м). Средняя ставка аренды двухкомнатных квартир составила 130 000 руб. за месяц, трехкомнатных – 180 000 руб. Стоимость аренды складывалась исходя из площади, наличия мебели и этажа. Самая дорогая квартира была сдана за 250 000 руб. - трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом от архитектурного бюро Polina Pidtsan Interior Design на последнем этаже.

Основными арендаторами в «Сколково парк» стали семьи с детьми. Срок экспонирования квартир составил шесть месяцев. По словам директора департамента аренды компании Savills Елены Куликовой, рыночное ценообразование доходного дома в Соклкове - адекватное, проект также привлек прозрачными условиями сделки (договор аренды с собственником здания), близостью к Москве и развитой инфраструктурой.

По информации Savills, cегодня по направлению Сколковского шоссе в аренду сдается 65 лотов (более 8400 кв. м) в многоквартирных домах и таунхаусах. Из них 63% (41 лот) – это дома бизнес- и премиум-класса.

Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в аренду предлагаются преимущественно в бизнес-классе по цене в среднем 52 000 руб. и 65 000 руб соответственно. Трехкомнатные квартиры можно найти и в премиальных проектах – от 140 000 руб. Предложения по многокомнатным квартирам в премиум-сегменте начинаются от 180 000 руб. за месяц аренды.

«Преимущество Сколковского направления – это транспортная доступность и инфраструктура как квартала, так и района. Отсюда высокий спрос на аренду», - говорит руководитель отдела девелопмента компании Millhouse Игорь Пятибратов.