Недвижимость / Коммерческая недвижимость

Штаб-квартира общества «Динамо» в центре Москвы выставлена на продажу

Сама организация переедет на север столицы
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Здание Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» общей площадью почти 14 000 кв. м на Лесной улице, 6, продается. Это следует из сообщения владельца комплекса, компании «Динамо – Лесная, 6», на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Конкурсный управляющий этой фирмы планировал выручить от продажи объекта 3,3 млрд руб., сказано в документе. Торги планировались на июнь 2018 г., но ни одной заявки на приобретение комплекса никто не подал. Повторный аукцион должен был состояться спустя месяц, в июле, – цена за здание «Динамо» снизилась до 2,96 млрд руб. Однако желающих купить его не нашлось и в этот раз. Теперь объект планируется продать в ходе публичного предложения. Заявки принимаются до конца ноября.

ВФСО «Динамо» меняет офис: оно переезжает в комплекс «Водный» рядом со ст. м. «Водный стадион», уточнил представитель организации. Связаться с конкурсным управляющим «Динамо – Лесная, 6» Викторией Пронюшкиной и ее представителем не удалось.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике