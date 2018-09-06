Штаб-квартира общества «Динамо» в центре Москвы выставлена на продажу

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Здание на Лесной улице построено в 1998 г. Изначально оно принадлежало группе ВТБ Андрей Гордеев / Ведомости

Здание Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» общей площадью почти 14 000 кв. м на Лесной улице, 6, продается. Это следует из сообщения владельца комплекса, компании «Динамо – Лесная, 6», на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Конкурсный управляющий этой фирмы планировал выручить от продажи объекта 3,3 млрд руб., сказано в документе. Торги планировались на июнь 2018 г., но ни одной заявки на приобретение комплекса никто не подал. Повторный аукцион должен был состояться спустя месяц, в июле, – цена за здание «Динамо» снизилась до 2,96 млрд руб. Однако желающих купить его не нашлось и в этот раз. Теперь объект планируется продать в ходе публичного предложения. Заявки принимаются до конца ноября.

ВФСО «Динамо» меняет офис: оно переезжает в комплекс «Водный» рядом со ст. м. «Водный стадион», уточнил представитель организации. Связаться с конкурсным управляющим «Динамо – Лесная, 6» Викторией Пронюшкиной и ее представителем не удалось.