Делом одного из высокооплачиваемых игроков РФПЛ занялся Следственный комитет

Французский футболист не сыграл за ФК «Динамо» ни одного матча, но клуб согласился выплатить ему 900 000 евро

М'Вила (на фото в бордовой форме) до сих пор выступает за «Рубин» Роман Кручинин / ТАСС

Следственный комитет проверяет трансфер одного из самых высокооплачиваемых футболистов среди клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) - Янна М’Вила. Об этом в интервью «Спорт-экспрессу» рассказал председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский.

Футбольный клуб «Динамо» собирался приобрести у казанского «Рубина» французского полузащитника Янна М'Вила летом 2015 г. Сумма трансфера не разглашалась. Команды достигли предварительных договоренностей, однако в последний момент сделку не одобрил совет директоров «Динамо». М'Вила до сих пор выступает за «Рубин». Согласно последнему рейтингу Sports.ru, он один из самых высокооплачиваемых игроков РФПЛ, его годовая зарплата - 4 млн евро в год.

Летом 2015 г. UEFA наложила санкции на «Динамо» за нарушение финансового фейр-плей – клубу запретили играть в Лиге Европы. UEFA не понравилось, что команда получала от своего генерального спонсора и одновременно владельца — ВТБ — несоразмерные рыночным условиям средства и доля зарплат футболистов в расходах клуба превышала допустимые 70%. Еще одна претензия заключалось в том, что «Динамо» получало от структур, аффилированных с его руководством, необеспеченные кредиты. После претензий UEFA от управления клубом отошел миллиардер Борис Ротенберг. Именно Ротенберг был президентом «Динамо», когда клуб пытался купить М'Вила.

Сейчас основным собственником «Динамо» является ВФСО, купившее клуб у ВТБ в 2016 г. По словам Стржалковского, у него многие трансферные сделки прошлого руководства вызывают сомнения, но в СК направлены материалы только по М’Вила. «Это очень темная и запутанная история, которую я сам до конца не понимаю. Выступал он за «Рубин», числился у нас, но не мог играть, потому что пришел после закрытия трансферного окна», - заявил Стржалковский. С игроком у клуба не было подписано трансферного контракта, но «имелись трудовые отношения». Позже «Динамо» заключило с М'Вила мировое соглашение, по которому игроку надо было выплатить 900 000 евро, и представителю игрока клуб практически сразу перевел большую часть суммы - 600 000 плюс 30% налога. «Оставшиеся деньги мы сейчас отказались платить, поскольку сделка вызывает подозрения. Мы усматриваем здесь мошенничество, материалы переданы в Следственный комитет. Знаю, что туда вызывают людей», - заявил Стржалковский.

Ранее стало известно, что ВФСО подало иск к ФК «Динамо-Москва» и Янну М'Вила из-за заключенного между ними мирового соглашения. Предварительное заседание по иску назначено на 9 октября, передавал ТАСС. Член общественно-экспертного совета «Динамо» Сергей Степашин заявлял агентству, что следственные органы рассматривают обстоятельства сделок, которые проводило бывшее руководство ФК «Динамо».

ВТБ по-прежнему остается титульным спонсором «Динамо». В феврале Стржалковский говорил, что контракт банка с клубом рассчитан на три года. После 12 туров «Динамо» занимает в таблице РФПЛ предпоследнее, 15-е, место.