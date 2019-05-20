Более 10% покупателей квартир в новостройках сразу делают перепланировку
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В советские времена, борясь за жизненное пространство, граждане сносили вентиляционные короба в кухнях, разламывали антресоли, расширяли коридоры. В современных новостройках планировки вроде бы стали более рациональными. Тем не менее новоселы продолжают переделывать купленные квартиры под себя
Современные панельные серии – ПИК-1, ПИК-2, СЭМ, «Евро’па», «ДомРик», «ДомНад», «Доммос», модификации П44Т, П3М, КОПЭ – с малогабаритными прототипами даже смешно сравнивать. Квартиры стали просторнее, появились эркеры, гардеробные, дополнительные санузлы. Прежде варианты расположения комнат можно было пересчитать по пальцам, сейчас планировочных решений много, застройщики стали предлагать студии, квартиры евроформата, в том числе многокомнатные. «В одном из наших проектов мы уже строим индустриальный дом по индивидуальному проекту», – сообщает Павел Брызгалов, директор по развитию продукта ГК ФСК. Монолитная технология дает еще больше возможностей – дом может насчитывать несколько десятков планировочных решений, например в UP-квартале «Римский» их более ста. Концепция «Все по-твоему» от ГК МИЦ предусматривает «готовые планировки от 22 до 110 кв. м, где нет лишних «углов» и грамотно используется каждый метр», – говорит коммерческий директор компании Дмитрий Усманов. В «Маяковском» от Tekta Group клиентам предлагается несколько вариантов планировок для одной квартиры.
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