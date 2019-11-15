Первый в России отель Movenpick появится в Сочи
НАО «Красная поляна» передаст одноименный курорт в Сочи в управление гостиничному оператору Accor. Стороны подписали соответствующий договор, следует из сообщения сторон.
«Красная поляна» — один из крупнейших горнолыжных курортов в Сочи. Его общая площадь свыше 600 000 кв.м. Он включает в себя гостиницы, апартаменты и другие объекты коммерческой недвижимости. Владелец курорт — компания «Курорт плюс». Журнал Forbes писал, что она связана с бывшим губернатором Краснодарского края и экс-министром сельского хозяйства Александром Ткачевым.
Accor, по данным на 30 июня этого года, управляла 4892 отелями (более 717 000 номеров) по всему миру. Компания входит в пятерку крупнейших операторов отелей. По количеству номеров она уступает лишь Marriott International (1,9 млн номеров), Hilton (более 900 000 номеров), InterContinental Hotels Group и Wyndham Hotels and Resorts (у обеих более 800 000 номеров). Выручка Accor в первом полугодии этого года составила 1,9 млрд евро, чистая прибыль — 152 млн евро.
У компании уже есть один отель в «Красной поляне» — «Novotel Resort Красная поляна», который был открыт в 2018 г. Теперь она намерена открыть там до конца 2019 г. еще три гостиницы под своими брендами. Так «Горки Гранд» почти на 200 номеров будет называться Novotel Congress, а «Горки Арт» на 78 номеров — Accor Ibis Styles. Еще одна гостиница на этом курорте, «Горки Сьютс», будет работать под пятизвездочным брендом Movenpick. Это — первый отель под этим называнием в России. Movenpick был присоединен к Accor только в 2018 г. Сейчас в портфеле этой компании 94 отеля на 23 000 номера в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. «С брендом Movenpick знакомы в основном опытные путешественники, в России он больше ассоциируется с мороженым, чем с гостиницами, поэтому коммерческому отделу Accor понадобится много времени, чтобы сделать его узнаваемым с точки зрения гостиничного бренда», — считает владелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич.
Руководитель направления гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова, наоборот, считает такое решение правильным для отеля в горах. У Movenpick, по ее словам, высококлассный портфель курортных гостиниц и кроме мороженого бренд вызывает ассоциацию с пиком горы, покрытого снежной шапкой.
Привлечение известного международного оператора в отели «Красной Поляны» Ивашкевич считает оправданным. Это, по его словам, позволит улучшить финансовые показатели всего курорта. По данным «СПАРК-Интерфакс», при выручки в 4,9 млрд руб в 2018 г., чистый убыток компании составил 2,4 млрд руб. «С подписанием контракта с Accor мы выходим на эксклюзивные показатели по горному кластеру Сочи», — цитируются в сообщении слова гендиректора НАО «Красная Поляна» Андрея Круковского.
Уханова напоминает и о растущей конкуренции между курортами в этом регионе. В частности, в «Розе Хутор» уже сегодня работают в основном отели под известными брендами, поэтому решение «Красной поляны» ей кажется логичным. «90% отелей на курорте – это сетевые отели с мировыми именами, известными стабильно высокими стандартами сервиса», — соглашается Круковский.