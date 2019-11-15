Первый в России отель Movenpick появится в Сочи

У компании уже есть один отель в «Красной поляне» — «Novotel Resort Красная поляна», который был открыт в 2018 г. Теперь она намерена открыть там до конца 2019 г. еще три гостиницы под своими брендами. Так «Горки Гранд» почти на 200 номеров будет называться Novotel Congress, а «Горки Арт» на 78 номеров — Accor Ibis Styles. Еще одна гостиница на этом курорте, «Горки Сьютс», будет работать под пятизвездочным брендом Movenpick. Это — первый отель под этим называнием в России. Movenpick был присоединен к Accor только в 2018 г. Сейчас в портфеле этой компании 94 отеля на 23 000 номера в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. «С брендом Movenpick знакомы в основном опытные путешественники, в России он больше ассоциируется с мороженым, чем с гостиницами, поэтому коммерческому отделу Accor понадобится много времени, чтобы сделать его узнаваемым с точки зрения гостиничного бренда», — считает владелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич.