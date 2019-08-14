Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4877 от 15.08.2019 под заголовком: Платная поляна

Дорога к горнолыжным курортам в Красной поляне может стать платной

Власти впервые обсуждают введение платы за проезд по трассе, которой не нужна реконструкция

Совмещенная автомобильная и железнодорожная трасса Адлер – Красная Поляна, которая была самым дорогим объектом олимпийской стройки, уже скоро может стать платной для автомобилистов. Такое решение готовится и может быть принято уже осенью, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и два участника правительственных совещаний. По их словам, обсуждается передача трассы в ведение госкомпании «Автодор», которая курирует платные дороги.

Вопрос прорабатывается, подтвердили представители Минтранса и «Автодора».

Строительство трассы Адлер – Красная Поляна обошлось, по данным РЖД, в 272 млрд руб., из которых 241 млрд потратил бюджет и 32 млрд – РЖД. Она ведет от аэропорта к крупнейшим и самым популярным российским горнолыжным курортам. Если решение будет принято, пункты взимания платы могут появиться на трассе уже до конца года, рассказывает федеральный чиновник. Сроки возможного введения платы не определены, возражает представитель «Автодора».

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