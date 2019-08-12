Власти обсуждают очередной мегапроект
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В 100 млрд руб. предварительно оценено строительство кольцевой дороги во Владивостоке, сообщил гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Даниил Половинка. С помощью новой трассы власти рассчитывают спасти регион от «транспортного коллапса», о котором весной предупреждал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
К саммиту АТЭС в 2012 г. во Владивостоке уже были построены мост на о. Русский, мост через бухту Золотой Рог и частично объездная дорога. Новая магистраль должна закольцевать движение вокруг центра города и предусматривает строительство двух новых мостов на о. Русский через о. Елены, рассказал Половинка. Протяженность четырехполосной дороги составит 27,4 км, пропускная способность – 70 000–85 000 автомобилей в сутки, а разрешенная скорость – до 80 км/ч. Построена дорога будет по концессии, сказал Половинка.
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