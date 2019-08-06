Россия может потратить 330 млрд рублей на ремонт нескольких тысяч мостов

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Десятки мостов пострадали из-за наводнений в Иркутской области Кирилл Шипицин/ТАСС

Правительству предстоит подготовить программу ремонта и реконструкции мостов, а также найти для этого деньги. Это поручил премьер Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Остро не хватает мостов через реки, а многим из тех, что есть, нужен дорогостоящий ремонт, признает партнер практики «Инжиниринг» «НЭО Центра» Алексей Ефанов: ремонт даже небольших мостов обходится в десятки и сотни миллионов рублей. Часто старые мосты дешевле снести и построить заново, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: осевые нагрузки мостов часто не совпадают с нагрузками на дорогах.