Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4871 от 07.08.2019 под заголовком: Мосты поддержат деньгами

Россия может потратить 330 млрд рублей на ремонт нескольких тысяч мостов

Медведев поручил правительству разработать такую программу

Правительству предстоит подготовить программу ремонта и реконструкции мостов, а также найти для этого деньги. Это поручил премьер Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Остро не хватает мостов через реки, а многим из тех, что есть, нужен дорогостоящий ремонт, признает партнер практики «Инжиниринг» «НЭО Центра» Алексей Ефанов: ремонт даже небольших мостов обходится в десятки и сотни миллионов рублей. Часто старые мосты дешевле снести и построить заново, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: осевые нагрузки мостов часто не совпадают с нагрузками на дорогах.

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