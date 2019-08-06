Статья опубликована в № 4871 от 07.08.2019 под заголовком: Мосты поддержат деньгами
Россия может потратить 330 млрд рублей на ремонт нескольких тысяч мостов
Медведев поручил правительству разработать такую программу
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Десятки мостов пострадали из-за наводнений в Иркутской области
Кирилл Шипицин/ТАСС
Правительству предстоит подготовить программу ремонта и реконструкции мостов, а также найти для этого деньги. Это поручил премьер Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Остро не хватает мостов через реки, а многим из тех, что есть, нужен дорогостоящий ремонт, признает партнер практики «Инжиниринг» «НЭО Центра» Алексей Ефанов: ремонт даже небольших мостов обходится в десятки и сотни миллионов рублей. Часто старые мосты дешевле снести и построить заново, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: осевые нагрузки мостов часто не совпадают с нагрузками на дорогах.
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}