«Самолет» поучаствует в строительстве малоэтажного комплекса в Ленинградской области

Входящая в группу «Самолет» компания «Самолет регионы» в начале марта стала владельцем 50% ООО «СЗ Ригель». Эта компания, в свою очередь, месяцем ранее выкупила на торгах 51,1 га во Всеволожском районе Ленинградской области. По словам одного из консультантов, девелопер планирует реализовать на данном участке проект малоэтажного жилого комплекса. В самой компании от комментариев насчет этого проекта отказались.