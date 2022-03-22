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«Самолет» поучаствует в строительстве малоэтажного комплекса в Ленинградской области

Структура группы приобрела площадку бывшего вице-губернатора региона во Всеволожске
Дарья Молоткова
Максим Стулов / Ведомости

Входящая в группу «Самолет» компания «Самолет регионы» в начале марта стала владельцем 50% ООО «СЗ Ригель». Эта компания, в свою очередь, месяцем ранее выкупила на торгах 51,1 га во Всеволожском районе Ленинградской области. По словам одного из консультантов, девелопер планирует реализовать на данном участке проект малоэтажного жилого комплекса. В самой компании от комментариев насчет этого проекта отказались.

Сама площадка ранее принадлежала АО «Главстройкомплекс» бывшего вице-губернатора региона Николая Пасяде. Она в рамках процедуры банкротства этой фирмы была продана на торгах «СЗ Ригель» за 676 млн руб. Помимо нее в торгах принимала участие компания «Союз-Север», связанная с ГК «Союз» (строит жилье в Барнауле, Санкт-Петербурге и Новосибирске). Она выкупила оставшиеся 3 га за 135 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных