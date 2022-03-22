«Самолет» поучаствует в строительстве малоэтажного комплекса в Ленинградской области

«Самолет» поучаствует в строительстве малоэтажного комплекса в Ленинградской областиСтруктура группы приобрела площадку бывшего вице-губернатора региона во Всеволожске
Входящая в группу «Самолет» компания «Самолет регионы» в начале марта стала владельцем 50% ООО «СЗ Ригель». Эта компания, в свою очередь, месяцем ранее выкупила на торгах 51,1 га во Всеволожском районе Ленинградской области. По словам одного из консультантов, девелопер планирует реализовать на данном участке проект малоэтажного жилого комплекса. В самой компании от комментариев насчет этого проекта отказались.
Сама площадка ранее принадлежала АО «Главстройкомплекс» бывшего вице-губернатора региона Николая Пасяде. Она в рамках процедуры банкротства этой фирмы была продана на торгах «СЗ Ригель» за 676 млн руб. Помимо нее в торгах принимала участие компания «Союз-Север», связанная с ГК «Союз» (строит жилье в Барнауле, Санкт-Петербурге и Новосибирске). Она выкупила оставшиеся 3 га за 135 млн руб.