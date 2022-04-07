«Абрау-Дюрсо» расширяет курортную зону в Краснодарском крае

Инвестиции в проект Гончарова оценивает примерно в 15 млрд руб., партнер – госкорпорация «Туризм.РФ». Доли вложений сторон она не раскрыла. Представитель «Туризм.РФ» информацию об этом проекте подтвердил. Ранее сообщалось, что компания подписала соглашение с администрацией Краснодарского края о строительстве нескольких туристических кластеров в рамках программы развития туристической инфраструктуры региона. Среди них «Абрау-Дюрсо» и горнолыжный курорт «Долина Васта» от холдинга «Интеррос» Владимира Потанина, госкорпорации ВЭБ.РФ и компании «Васта дискавери». При этом подробности по самому проекту производителя вина ранее не раскрывались. Говорилось лишь, что после окончания строительства всех кластеров номерной фонд местных отелей увеличится на 50 000 за шесть лет. А заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявлял, что число туристов в регионе должно увеличиться до 5 млн человек в год. Что касается «Абрау-Дюрсо», то, по словам Гончаровой, количество гостей этого курорта может вырасти вдвое до 1 млн человек в год. Его существующая инфраструктура включает винодельню, бутик-отель, усадьбу, туристический лагерь, фирменные магазины и проч. Она отмечает, что если раньше туристы посещали в основном винный завод, то сейчас планируется возвести большее количество туристических объектов у озера Абрау. Также предполагается построить новую дорогу, подстанцию, набережную вокруг озера, сообщил президент компании Павел Титов. Строительство новой очереди курорта «Абрау-Дюрсо» займет 6–7 лет, говорит Гончарова. Первые объекты будут введены в эксплуатацию уже к концу этого года, в их числе отель Abrau Light. Она также уточнила, что компания не будет привлекать сторонние сети для управления гостиницами, эту функцию она будет выполнять сама на базе имеющегося центра туризма.