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«Абрау-Дюрсо» создает федеральный бренд премиальной косметики

Высокая цена может помешать продвижению, считает эксперт
Екатерина Бурлакова Маргарита Соболь
Особенностью своей косметики компания называет наличие в составе масла виноградной косточки / Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» начала производство уходовой косметики под брендом Abrau Cosmetics, рассказал ее акционер и президент Павел Титов. В числе продуктов – крем для рук, бальзам для губ, крем для тела и т. д. Производство расположено на предприятии «Кубаньбытхим» в Новороссийске, уточнил он. Эту информацию подтвердил генеральный директор компании Руслан Романцев. Он будет возглавлять это направление в «Абрау-Дюрсо» вместе с Ксенией Титовой, супругой президента группы, уточнили собеседники «Ведомостей».

Пока косметика выпускается ограниченной серией и продается в наборах. Он включает в себя, например, масло для тела, скраб, крем для рук и бальзам для губ, стоимость – до 5400 руб. Комплект поменьше из двух предметов обойдется в 2600 руб. Особенностью своей косметики компания называет наличие в составе масла виноградной косточки и ресвератрола (содержащийся в винограде антиоксидант. – «Ведомости»), а также биоразлагаемую упаковку. По словам Титова, компания стремится к диверсификации выпускаемой продукции, в которой можно использовать виноград в качестве основного компонента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных