«Абрау-Дюрсо» создает федеральный бренд премиальной косметики

Пока косметика выпускается ограниченной серией и продается в наборах. Он включает в себя, например, масло для тела, скраб, крем для рук и бальзам для губ, стоимость – до 5400 руб. Комплект поменьше из двух предметов обойдется в 2600 руб. Особенностью своей косметики компания называет наличие в составе масла виноградной косточки и ресвератрола (содержащийся в винограде антиоксидант. – «Ведомости»), а также биоразлагаемую упаковку. По словам Титова, компания стремится к диверсификации выпускаемой продукции, в которой можно использовать виноград в качестве основного компонента.