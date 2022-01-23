«Абрау-Дюрсо» создает федеральный бренд премиальной косметики

«Абрау-Дюрсо» создает федеральный бренд премиальной косметикиВысокая цена может помешать продвижению, считает эксперт
Группа компаний «Абрау-Дюрсо» начала производство уходовой косметики под брендом Abrau Cosmetics, рассказал ее акционер и президент Павел Титов. В числе продуктов – крем для рук, бальзам для губ, крем для тела и т. д. Производство расположено на предприятии «Кубаньбытхим» в Новороссийске, уточнил он. Эту информацию подтвердил генеральный директор компании Руслан Романцев. Он будет возглавлять это направление в «Абрау-Дюрсо» вместе с Ксенией Титовой, супругой президента группы, уточнили собеседники «Ведомостей».
Пока косметика выпускается ограниченной серией и продается в наборах. Он включает в себя, например, масло для тела, скраб, крем для рук и бальзам для губ, стоимость – до 5400 руб. Комплект поменьше из двух предметов обойдется в 2600 руб. Особенностью своей косметики компания называет наличие в составе масла виноградной косточки и ресвератрола (содержащийся в винограде антиоксидант. – «Ведомости»), а также биоразлагаемую упаковку. По словам Титова, компания стремится к диверсификации выпускаемой продукции, в которой можно использовать виноград в качестве основного компонента.