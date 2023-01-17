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Группа «Пионер» выходит на рынок элитной недвижимости

Девелопер может построить жилой комплекс в районе Нового Арбата в центре Москвы
Дарья Молоткова Антон Филатов
Размер территории в Мерзляковском позволяет возвести объект с наземной площадью около 7000 кв. м / Google Maps

Инвестиционная девелоперская компания «Пионер», входящая в одноименную группу, приобрела площадку в Мерзляковском переулке в центре Москвы рядом с доходным домом гинеколога Федора Александрова. По данным «СПАРК-Интерфакса», 23 декабря 2022 г. она стала владельцем фирмы «Компания Ф10», которой и принадлежат права на земельный участок на 0,2 га и административное здание на 691 кв. м по этому адресу.

Представитель «Пионера» от комментариев отказался, но акционер девелопера Леонид Максимов тогда же, в декабре, в интервью «Ведомостям» говорил, что у компании есть потенциальная площадка в самом центре города, не раскрыв детали. Связаться с бывшими владельцами «Компании Ф10» Сумайдом и Магомедом Халидовыми не удалось. Последний до 2004 г. владел мебельным центром «Гранд» в Химках, который затем выкупили структуры «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева. Кроме того, структура этого бизнесмена ранее владела участком на Лосиноостровской улице, на котором сейчас Seven Suns Development возводит жилой комплекс «Светлый мир «Сказочный лес».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных