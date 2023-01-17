Группа «Пионер» выходит на рынок элитной недвижимости

Представитель «Пионера» от комментариев отказался, но акционер девелопера Леонид Максимов тогда же, в декабре, в интервью «Ведомостям» говорил, что у компании есть потенциальная площадка в самом центре города, не раскрыв детали. Связаться с бывшими владельцами «Компании Ф10» Сумайдом и Магомедом Халидовыми не удалось. Последний до 2004 г. владел мебельным центром «Гранд» в Химках, который затем выкупили структуры «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева. Кроме того, структура этого бизнесмена ранее владела участком на Лосиноостровской улице, на котором сейчас Seven Suns Development возводит жилой комплекс «Светлый мир «Сказочный лес».