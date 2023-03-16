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Stone Hedge построит рядом с Воронцовским парком не только офисы, но и жилье

На фоне нестабильного спроса на коммерческую недвижимость девелоперы таким образом снижают риски
Дарья Молоткова Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы одобрила строительство на 3,4 га на Старокалужском шоссе у Воронцовского парка 150 000 кв. м недвижимости. Об этом «Ведомостям» рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Она уточнила, что проект будет включать в себя жилой комплекс на 50 000 кв. м и бизнес-центр на 100 000 кв. м. Девелопером проекта выступит Stone Hedge. Ее представитель эту информацию подтвердил.

Изначально на этой площадке ГЗК еще в декабре 2021 г. согласовала офисный комплекс на 140 000 кв. м. Помимо Stone Hedge в этом проекте должна была принять участие ГК ПИК. По крайней мере последней на тот момент принадлежало 75% в ООО «Пальмира», которое и владело правами на участок у Воронцовского парка. По данным «СПАРК-Интерфакса», в феврале этого года доля ПИК перешла инвестфонду «Смарт проперти инвестментс» под управлением УК «Альфа-капитал». Эта же организация, по словам двух консультантов, выступала партнером Stone Hedge по нескольким площадкам. Получается, что ГК ПИК вышла из проекта на Старокалужском шоссе. Представители Stone Hedge и ПИК комментировать это не стали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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