Stone Hedge построит рядом с Воронцовским парком не только офисы, но и жилье

Изначально на этой площадке ГЗК еще в декабре 2021 г. согласовала офисный комплекс на 140 000 кв. м. Помимо Stone Hedge в этом проекте должна была принять участие ГК ПИК. По крайней мере последней на тот момент принадлежало 75% в ООО «Пальмира», которое и владело правами на участок у Воронцовского парка. По данным «СПАРК-Интерфакса», в феврале этого года доля ПИК перешла инвестфонду «Смарт проперти инвестментс» под управлением УК «Альфа-капитал». Эта же организация, по словам двух консультантов, выступала партнером Stone Hedge по нескольким площадкам. Получается, что ГК ПИК вышла из проекта на Старокалужском шоссе. Представители Stone Hedge и ПИК комментировать это не стали.