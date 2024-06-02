В районе Дмитровского шоссе появится крупный жилой квартал на 500 000 кв. м

В районе Дмитровского шоссе появится крупный жилой квартал на 500 000 кв. мЕго строительством, скорее всего, будет заниматься концерн «Крост»
Мэрия Москвы внесла в программу комплексного развития территории (КРТ) 13,96 га в промзоне № 11 «Огородный проезд», которая находится между улицами Руставели, Добролюбова, а также самим Огородным проездом. Это следует из проекта решения департамента городского имущества Москвы, опубликованного на сайте столичной мэрии. Там сказано, что на этой территории можно будет построить 508 190 кв. м недвижимости, из которых 481 900 кв. м – жилье, а остальное – общественно-деловые объекты (школа, детские сады, культурные и спортивные пространства).
Реализацией этого проекта, вероятнее всего, будет заниматься концерн «Крост», говорят два консультанта, работавшие с объектами на этой территории. По их словам, этой компании принадлежит несколько зданий, попавших в программу КРТ.
Что такое «Крост»?
Концерн «Крост» создан в 1992 г. Сейчас, по данным Единого ресурса застройщиков, в активной стройке у него находится 162 000 кв. м жилья. В портфеле девелопера – жилые комплексы «Crystal Трилогия», Wellton Towers, Wellton Spa Residence, Wellton Gold у ст. м. «Народное Ополчение», «Театральный квартал» у ст. м. «Октябрьское Поле» и «Дом Malevich» на ст. м. «Отрадное». Компания также активно участвует в программе реновации. Владелец «Кроста» – бизнесмен Алексей Добашин.
Они напоминают, что она еще в 2017 г. выкупила имущество ГУП «Мосавтотранс» на улице Добролюбова. Речь идет о 5 га земли и 11 строениях на 24 700 кв. м. Кроме того, в прошлом году структура, связанная с «Кростом», стала победителем торгов по продаже прав на реорганизацию соседнего участка в промзоне «Огородный проезд». На 15 га концерн сможет возвести 192 000 кв. м недвижимости, из которых 30 000 кв. м – жилье по программе реновации, а остальное – общественно-деловые объекты (порядка 110 000 кв. м), гостиница (20 000 кв. м) и производство (22 000 кв. м).
В «Кросте» на запрос «Ведомостей» не ответили.
Инвестиции в реорганизацию этой территории составят 142 млрд руб., говорит заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, проект позволит создать 1600 новых рабочих мест.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты допускают, что если мэрия Москвы будет продавать права на застройку этой промзоны на открытых торгах, то помимо «Кроста» за них поборются и другие девелоперы.
Что такое КРТ?
Программа КРТ была запущена в 2020 г. В нее на данный момент входит 236 площадок на 3100 га, на которых можно построить порядка 45 млн кв. м недвижимости и создать около 763 000 новых рабочих мест. На часть площадок КРТ уже нашлись инвесторы. Так, «Гранель» займется промзоной «Малино» в Зеленограде, где построят многофункциональный комплекс почти на 364 000 кв. м. MR Group реорганизует промзону «Автомоторная» (1,9 млн кв. м недвижимости, из которых 1,24 млн кв. м – жилье), AFI Development построит 720 000 кв. м недвижимости в бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе». Capital Group освоит промзону в районе ст. м. «Динамо», большую ее часть занимает самолетостроительный завод «МиГ» (2,34 млн кв. м недвижимости).
К примеру, руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский отмечает активность в отношении таких площадок со стороны региональных игроков. При этом, как считает директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин, «Крост» как владелец крупной площадки на этой территории может выступить оператором всего проекта.
Шелковский напоминает, что в последнее время такие масштабные лоты нечасто появляются на рынке, поэтому вполне вероятно, что за этот актив развернется серьезная борьба.