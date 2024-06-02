В районе Дмитровского шоссе появится крупный жилой квартал на 500 000 кв. м

Что такое КРТ?

Программа КРТ была запущена в 2020 г. В нее на данный момент входит 236 площадок на 3100 га, на которых можно построить порядка 45 млн кв. м недвижимости и создать около 763 000 новых рабочих мест. На часть площадок КРТ уже нашлись инвесторы. Так, «Гранель» займется промзоной «Малино» в Зеленограде, где построят многофункциональный комплекс почти на 364 000 кв. м. MR Group реорганизует промзону «Автомоторная» (1,9 млн кв. м недвижимости, из которых 1,24 млн кв. м – жилье), AFI Development построит 720 000 кв. м недвижимости в бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе». Capital Group освоит промзону в районе ст. м. «Динамо», большую ее часть занимает самолетостроительный завод «МиГ» (2,34 млн кв. м недвижимости).