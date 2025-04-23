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Американская Hines продала еще два актива в России

«Кама капитал» закрыл сделку по приобретению у него двух аутлетов в Подмосковье и Санкт-Петербурге
Екатерина Волкова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Инвесткомпания «Кама капитал» закрыла сделку по покупке у американской Hines комплексов «Outlet Village Белая Дача» (37 200 кв. м) в подмосковных Котельниках и «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к обеим сторонам этой транзакции. Это частично подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». Как минимум первый объект 17 апреля перешел на баланс принадлежащей «Кама капиталу» фирме «Аутлет центральный». Сделка действительно закрыта, подтвердил представитель самой инвесткомпании. Он напоминает, что ранее она была одобрена правительственной комиссией. Другие подробности он не сообщил. В Hines на запрос «Ведомостей» не ответили.

Рыночную стоимость аутлетов руководитель офиса Commonwealth Partnership в Санкт-Петербурге Андрей Амосов оценивает в 22 млрд руб. Впрочем, по его словам, с учетом обязательного при продаже российских активов зарубежными компаниями дисконта общая сумма сделки могла составить 9–10 млрд руб. На руки Hines, скорее всего, получила еще меньше, так как у обоих аутлетов высокая долговая нагрузка, утверждает один из консультантов, работавших с этими объектами. Новому собственнику действительно предстоит работа по рефинансированию кредитов, выданных на строительство данных комплексов, подтверждает источник, близкий к одной из сторон сделки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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