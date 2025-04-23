Американская Hines продала еще два актива в России

Инвесткомпания «Кама капитал» закрыла сделку по покупке у американской Hines комплексов «Outlet Village Белая Дача» (37 200 кв. м) в подмосковных Котельниках и «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к обеим сторонам этой транзакции. Это частично подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». Как минимум первый объект 17 апреля перешел на баланс принадлежащей «Кама капиталу» фирме «Аутлет центральный». Сделка действительно закрыта, подтвердил представитель самой инвесткомпании. Он напоминает, что ранее она была одобрена правительственной комиссией. Другие подробности он не сообщил. В Hines на запрос «Ведомостей» не ответили.