Американская Hines продала еще два актива в России«Кама капитал» закрыл сделку по приобретению у него двух аутлетов в Подмосковье и Санкт-Петербурге
Инвесткомпания «Кама капитал» закрыла сделку по покупке у американской Hines комплексов «Outlet Village Белая Дача» (37 200 кв. м) в подмосковных Котельниках и «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к обеим сторонам этой транзакции. Это частично подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». Как минимум первый объект 17 апреля перешел на баланс принадлежащей «Кама капиталу» фирме «Аутлет центральный». Сделка действительно закрыта, подтвердил представитель самой инвесткомпании. Он напоминает, что ранее она была одобрена правительственной комиссией. Другие подробности он не сообщил. В Hines на запрос «Ведомостей» не ответили.
Рыночную стоимость аутлетов руководитель офиса Commonwealth Partnership в Санкт-Петербурге Андрей Амосов оценивает в 22 млрд руб. Впрочем, по его словам, с учетом обязательного при продаже российских активов зарубежными компаниями дисконта общая сумма сделки могла составить 9–10 млрд руб. На руки Hines, скорее всего, получила еще меньше, так как у обоих аутлетов высокая долговая нагрузка, утверждает один из консультантов, работавших с этими объектами. Новому собственнику действительно предстоит работа по рефинансированию кредитов, выданных на строительство данных комплексов, подтверждает источник, близкий к одной из сторон сделки.