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На Таганке нашли клад с монетами петровских времен

В районе Таганки в Москве за два месяца нашли уже второй клад в ходе работ по благоустройству по программе «Моя улица». Как сообщает портал мэрии, у д. 10 стр. 1 на Нижней Радищевской улице нашли 97 монет из сплава серебра и меди, датированных концом XVII — началом XVIII в. В конце сентября на той же улице нашли 41 копейку из такого же сплава времен правления Василия Шуйского и Михаила Романова (XVII в.). О предыдущей находке рассказывал мэр города Сергей Собянин.

Новый клад нашли при осмотре строительной траншеи неподалеку от церкви Николая Чудотворца на Болвановке, рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. Он предположил, что церковь была ориентиром для того, кто монеты прятал: «Во всяком случае, только она сохранилась с тех времен на данном участке».

Монеты все вместе весят 23,8 г. Их диаметр не превышает 8 мм, толщина каждой - около 1 мм. По предположению археологов, это пореформенные копейки времен Петра I, которые были введены после кризиса конца XVII в. Портал мэрии отмечает, что в те времена на рубль можно было купить 120 кг ржи или 14,5 метра льняного холста, а служащий в среднем в Москве получал 9 руб. в год.

Они были глубоко в земле, окислились из-за наличия меди в сплаве и прилипли друг к другу. То, в чем их закопали, не уцелело. Как и предыдущий клад, копейки были найдены в техногенном перекопе XX в. — траншее со старыми коммуникациями. Оба клада на Нижней Радищевской нашел археолог-волонтер Борис Токанов, отмечает портал мэрии. Он же в мае нашел монеты времен Ивана Грозного в шахматной фигуре на Пречистенке.

С начала работ по программе «Моя улица» в 2015 г. археологи нашли в Москве более 10 000 артефактов. Все находки передаются в Музей Москвы.

Разношерстная Таганка