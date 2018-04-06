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Китайская HNA Group намерена продать долю в Hilton Worldwide

Интерфакс/Ведомости
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Китайский многопрофильный конгломерат HNA Group Co. объявил о намерении продать часть или всю долю в Hilton Worldwide, владеющей сетью отелей Hilton.

Доля HNA в Hilton составляет 26,1%, ее рыночная стоимость – около $6,3 млрд, пишет газета The Wall Street Journal.

В случае продажи доли по текущей рыночной стоимости HNA зафиксирует прибыль от инвестиций в размере $2 млрд.

Доля Hilton будет продана в рамках одного или более публичных размещений акций, время проведения которых будет зависеть от рыночных условий и других факторов, говорится в заявлении HNA.

HNA приобрел долю в 25% в Hilton Worldwide у фонда прямых инвестиций Blackstone за $6,5 млрд осенью 2016 г. В тот момент Hilton Worldwide заявляла, что китайский конгломерат будет ее «долгосрочным инвестором и стратегическим партнером».

Позднее Hilton Worldwide была разделена на три компании с отдельным листингом, в каждой из которых HNA получил по 25%. Одна из них сохранила название Hilton Worldwide, и доля HNA в ней выросла к настоящему времени благодаря осуществленному компанией выкупу акций.

В марте этого года HNA продал доли в двух из этих компаний – Park Hotels & Resorts Inc. и Hilton Grand Vacations Inc.

Покупка Hilton Worldwide была профинансирована за счет заемных средств.

С лета прошлого года стоимость заимствования для HNA увеличилась, и компании стало сложнее привлекать средства для того, чтобы платить по долгу в $100 млрд.

Кроме того, правительство КНР начало выражать обеспокоенность действиями крупных частных конгломератов, включая HNA, активно инвестировавших за рубеж, что оказало серьезное давление на многие компании, вынудив их продавать недвижимость и другие зарубежные активы.

HNA – это конгломерат фирм, занятых в основном в сфере воздушного транспорта (концерн начинался с Hainan Airlines), недвижимости, финансовых услуг, туризма и морских перевозок. Составляющие его фирмы сосредоточены в Китае и в Азиатском регионе, но есть некоторая деятельность и в Европейском союзе, и в США.

Бизнес
Новости

Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия «Роснефти» и General Electric

Ведомости
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Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия (СП) российской «Роснефтью» и американской General Electric совместного предприятия. Компании решили создать СП для развития в России промышленного интернета и внедрения современных цифровых решений на объектах «Роснефти» и в нефтегазовой отрасли страны. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Комиссия пришла к выводу, что создаваемое совместное предприятие будет иметь «незначительную» деятельность в еврозоне.

Соглашение о создании СП было подписано в июне прошлого года подконтрольной «Роснефти» компанией «ИК Сибинтек» и General Electric.

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Авто
Новости

Продажи Mercedes достигли рекордного уровня

Ведомости
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В I квартале 2018 г. Mercedes-Benz продал 594 304 легковых автомобилей (+6% год к году), а в марте – 237 307 автомобилей (+3,9% год к году). Это самый высокий показатель, который компания когда-либо достигала, уточняется в сообщении Daimler (концерну принадлежит Mercedes).

Продажи Mercedes в I квартале росли на всех рынках, кроме Северной Америки и США – и там, и там они упали на 0,8% до 93 375 и 78 474 автомобилей соответственно. При этом продажи в Европе установили рекорд – они выросли на 2,1% до 238 131 автомобилей. Больше всего прирост показал китайский рынок – на 17,2% до 169 932 автомобиля.

Ранее Daimler отчиталась о самом успешном годе в истории компании – в 2017 г. концерн продал более 3,3 млн автомобилей, выручка достигла 164,3 млрд евро. Daimler установила новые рекорды по продаже, выручке, прибыли и рентабельности, заявил председатель наблюдательного совета Манфред Бишофф, выступая перед около 6000 акционерами на ежегодном собрании в Берлине. Компания выплатит также самые высокие дивиденды за всю историю – в размере 3,65 евро за акцию.

Mercedes-Benz сделал «смартфон на колесах»

Бизнес
Новости

Менеджмент «Русгидро» готов направить на дивиденды за 2017 год половину прибыли

Ведомости
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«Русгидро» готово выплатить акционерам по итогам 2017 г. половину прибыли по МСФО, сообщил журналистам гендиректор компании Николай Шульгинов.

«Мы рассчитываем, что мы получим директиву [от правительства о направлении на дивиденды] 50% от прибыли по МСФО, – сказал он (цитата по ТАСС). – Мы обязаны будем соблюдать».

В 2017 г. прибыль компании по МСФО составила 24 млрд руб., по РСБУ – 36,15 млрд руб. В результате дивиденды могут составить 12 млрд руб.

По итогам 2016 г. «Русгидро» направило на дивиденды 19,88 млрд руб. или 50% прибыли по МСФО.

Энергетический холдинг «Русгидро» (60,6% принадлежит государству, 13,3% – банку ВТБ) объединяет более 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций «Русгидро», включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт. 

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Бизнес
Новости

«Новатэк» начал поставки газа с «Ямал СПГ» по долгосрочным контрактам

Ведомости
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Предправления «Новатэка» Леонид Михельсон заявил о начале поставок сжиженного природного газа (СПГ) с завода «Ямал СПГ» по долгосрочным контрактам. Поставки осуществляются с 1 апреля, передает его слова «Интерфакс».

«Ямал СПГ» строит на базе Южно-Тамбейского месторождения завод по сжижению природного газа тремя очередями по 5,5 млн т в год. В конце 2017 г. была запущена первая очередь – завод до нового года успел отправить три партии СПГ общим объемом 221 300 т СПГ. В I квартале 2018 г. завод экспортировал 1,262 млн т СПГ – на 17 танкерах», – отметил Михельсон. Он не стал называть первых покупателей по долгосрочному контракту.

По его мнению, есть возможность контролировать, чтобы контракты на поставку СПГ были привязаны к определенным рынкам. «Я всеми руками "за", чтобы не было пересечения российского сжиженного и трубного газа на одних рынках, мы в этом заинтересованы», – пояснил Михельсон.

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Технологии
Новости

Мантуров назвал срок мировой премьеры лайнера МС-21

ТАСС/Ведомости
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Мировая премьера нового российского авиалайнера МС-21 состоится осенью 2018 г., сказал сегодня министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «К концу года – скорее всего, это будет Юго-Восточная Азия – осенью. Я не помню конкретно месяц и даты, но скорее это октябрь-ноябрь», – сказал он, отвечая на вопрос о международной презентации МС-21.

Пока в России построены два летных экземпляра МС-21, выкатка второго летного прототипа состоялась только 25 марта на Иркутском авиационном заводе. Всего в летных испытаниях должны участвовать четыре прототипа. План Минпромторга по продажам – более 1000 самолетов МС-21 до 2037 г.

МС-21 – новый российский среднемагистральный самолет, этот тип судов – самый востребованный в мире. Первые самолеты «дочка» Объединенной авиастроительной компании (ОАК) – «Иркут» обещает поставить в 2020 г. Уже заказано 175 лайнеров, в том числе 50 – «Аэрофлотом».

Иркутский авиазавод построил второй самолет МС-21

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Бизнес
Новости

Менеджмент «Россетей» и Минэнерго разошлись в оценке перспектив выплаты дивидендов

Ведомости
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«Россети» не смогут заплатить дивиденды за 2017 г. из-за убытка по РСБУ. Об этом заявила в ходе телефонной конференции с аналитиками замгендиректора компании по экономике Оксана Шатохина, рассказали «Интерфаксу» два участника телеконференции.

Компания планировала выплатить дивиденды за 2017 г. на уровне 2016 г., но из-за убытка по РСБУ не сможет этого сделать по закону, передали собеседники слова топ-менеджера. При этом, по их словам, «Россети» не исключают возможность заплатить промежуточные дивиденды за I квартал, исходя из его результатов.

Однако замминистра энергетики Вячеслав Кравченко заявил в пятницу, что «Россети» заплатят дивиденды по итогам 2017 г. «Они ("Россети". – "Ведомости") будут платить», – сказал Кравченко «Интерфаксу». Вместе с тем он уточнил, что пока правительственной директивы на этот счет не было.

«Россети» за 2017 г. увеличили чистую прибыль по МСФО на 39,5% до 137,1 млрд руб. По РСБУ компания получила убыток 13,2 млрд руб.

В октябре 2017 г. гендиректор «Россетей» Павел Ливинский говорил, что компания попросит правительство освободить ее от выплаты дивидендов в рамках текущего тарифного меню. Позже он уточнил, что «Россети» ожидают внедрения долгосрочных тарифов для достижения баланса между интересами акционеров и долгосрочными планами развития компании.

В феврале 2018 г. министр энергетики Александр Новак в интервью «Интерфаксу» рассказал, что ведомства еще обсуждают возможность ввода специальной дивидендной составляющей в тарифы «Россетей».

Сейчас дивидендная политика «Россетей» предусматривает выплаты акционерам не менее 50% прибыли от большей из величин – по РСБУ или МСФО. База для дивидендов корректируется на доходы и расходы, связанные с переоценкой обращающихся на рынке акций «дочек», инвестиции и другие составляющие.

По итогам 2016 г. «Россети» впервые с основания компании в 2013 г. направили на дивиденды 3,8 млрд руб. с учетом промежуточной выплаты 1,79 млрд руб.

«Россети» (на 88,04% принадлежат государству через Росимущество) являются оператором электрических сетей в России и объединяют магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании.

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Политика
Новости

США расследуют возможную утечку данных пользователей Facebook в Россию

Ведомости
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Два парламентских комитета США расследуют возможное получение организациями из России личных данных миллионов пользователей Facebook, а также возможную роль в этом компаний, связанных с президентской кампанией Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на несколько источников.

По информации издания, речь идет о российском Агентстве интернет-исследований (АИИ), известном также как «фабрика троллей», и других компаниях. Парламентарии хотят выяснить, действительно ли данные пользователей утекли в Россию, в каком объеме, и повлияло ли это на результаты президентских выборов 2016 г.

По состоянию на конец марта сам Facebook не нашел связей между британской фирмой Cambridge Analytica и АИИ, пристально изучив расходы последнего на рекламу. Об этом основатель соцсети Марк Цукерберг заявил в интервью журналу Wired.

В начале апреля Цукерберг сообщил об удалении более 270 страниц Facebook из-за связи с АИИ. «Это российское агентство неоднократно действовало при помощи обмана, пытаясь манипулировать людьми в США, Европе и России, и мы не желаем видеть его в Facebook ни в одной части мира», – написал Цукерберг. 11 апреля он расскажет об утечках данных и принятых против этого мерах в конгрессе США. Деятельностью Cambridge Analytica интересовался и спецпрокурор по России Роберт Мюллер, расследующий вмешательство России в выборы в США.

В середине марта появились публикации о том, что консультировавшая республиканцев компания Cambridge Analytica получила личные данные 87 млн пользователей Facebook, а затем использовала их в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа. Последовавший за этим скандал снизил капитализацию Facebook на $80 млрд.

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Бизнес
Новости

РСПП обратится в Генпрокуратуру за разъяснениями по делу Магомедовых

Ведомости
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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рассматривает возможность обращения в Генпрокуратуру по делу совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом рассказал президент РСПП Александр Шохин, передает «Интерфакс».

В частности, РСПП попросит разъяснить обоснованность применения ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем» к братьям Магомедовым. Кроме того, РСПП может поддержать пересмотр меры пресечения к ним, отметил Шохин. «Это единственное, что мы себе можем позволить, не пытаясь вмешаться в следственный и судебный процесс», – добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Магомедовых задержали 30 марта. Их обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210). Следствие оценивает ущерб более чем в 2,5 млрд руб. Им может грозить до 30 лет лишения свободы. Сейчас Магомедовы находятся в следственном изоляторе «Лефортово».

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова

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Политика
Новости

Еврокомиссия обещала помочь Украине в переговорах с «Газпромом»

Интерфакс
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Еврокомиссия поможет Украине в переговорах с «Газпромом» по исполнению решения Стокгольмского арбитража и транзиту газа после 2019 г., заявил директор Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминик Ристори.

«Мы будем помогать Украине в выполнении решений Стокгольмского арбитража. Также будем помогать Украине в проведении переговоров по транзиту газа после завершения контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", – сказал Ристори на брифинге в Киеве. "Транзит важен для Украины в части доходов, но он важен и для ЕС в контексте диверсификации путей поставок", – подчеркнул представитель ЕК.

В декабре 2017 г. арбитраж вынес решение по контракту о прямых поставках газа на Украину, обязав «Нафтогаз» возобновить закупки у «Газпрома». Сумму исковых требований «Газпрома» арбитры снизили с $37 млрд до $2 млрд.

28 февраля Стокгольм принял решение по другому иску – по транзитному контракту. Арбитры постановили, что за восемь лет с момента заключения контракта на транзит газа украинская компания недополучила за транзит $4,63 млрд. По сумме решений «Газпром» оказался обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Кроме того, сохранив условия соглашения в силе, Стокгольм обязал «Газпром» до окончания действия контракта (в 2019 г.) оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд за 110 млрд куб. м ежегодно.

Российская компания назвала решение Стокгольма «асимметричным» и обжаловала решение.

В конце марта представители «Газпрома» и «Нафтогаза» провели переговоры о расторжении контракта, но к договоренностям компании прийти не смогли.

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Бизнес
Новости

МВД опровергло предъявление обвинения братьям Магомедовым

Ведомости
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Совладельцам группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду обвинение пока не предъявлено, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Появившаяся в СМИ информация о предъявлении Магомедовым обвинения не соответствует действительности», – уточнила Волк. Она добавила, что следователи должны предъявить обвинение подозреваемым в течение 45 суток.

Владельцы группы «Сумма» братья Магомедовы и Максидов, которым инкриминируется мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и создание организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210), были задержаны 30 марта. Позже их арестовали. Свою вину бизнесмены не признают.

6 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что следствие предъявило обвинение Магомедовым в хищении 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества. «Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в хищении 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества, вместе с ними обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества предъявлено и Артуру Максидову», – уточнял собеседник агентства.

Другой источник в правоохранительных органах отмечал, что перед задержанием фигурантов в Москве прошли обыски по 70 адресам. «Часть из них оказалась недействительной, что свидетельствует о том, что из компании могли выводиться средства через фирмы-однодневки», – считает собеседник ТАСС.

Зиявудин Магомедов, по оценке Forbes, в 2017 г. входил в рейтинг богатейших предпринимателей России с состоянием в $1,4 млрд.

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Новости

Металлурги предложат правительству ответные меры против заградительных пошлин США

Ведомости
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Российские металлургические компании в течение нескольких дней представят правительству предложения об ответных мерах на заградительные ввозные пошлины США на сталь и алюминий, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Компании готовят свои предложения, будем их обсуждать. Сначала думали провести совещание в Красноярске, но сейчас думаем на несколько дней отложить, чтобы подготовиться получше», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). На вопрос, когда эти предложения должны поступить в правительство, вице-премьер уточнил: «Через несколько дней».

По словам Дворковича, на данный момент перечня товаров, которые могут обложить пошлинами, нет.

Министерство промышленности и торговли ранее пообещало «серьезный» ответ на пошлины США. «Здесь вопрос не только о введении ответных пошлин – необязательно, что мы будем вводить, особенно если они будут ничтожными. Это должен быть серьезный ответ», – говорил 3 апреля замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов (цитата по RNS).

С 23 марта США ввели заградительные импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25 и 10%, обосновав это интересами национальной безопасности страны. Для стран Евросоюза, Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи была предоставлена отсрочка до 1 мая.

Протекционистская мера направлена в первую очередь против китайского импорта. Дополнительно президент Дональд Трамп поручил своей администрации проработать повышение ввозных пошлин более чем на 1300 товаров из Китая на общую сумму $100 млрд в год. Власти КНР готовят ответные торговые меры.

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