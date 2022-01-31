В Москве начались проверки законности строительства апартаментов
По его словам, на данный момент проверено около 200 объектов, выявлено 25 признаков нарушений.
Овчинский отметил, что проверки проводятся дистанционным способом путем анализа данных информационных систем. Кроме того, для проверок используются данные аэрофотосъемок и ортофотопланов. Целью проверок является профилактика правонарушений, уточнил Овчинский. По его словам, «многие недобросовестные землепользователи нарушают условия договора аренды и самовольно возводят апартаменты».
При выявлении незаконных апартаментов, застройщику грозит административная ответственность. Кроме того, здание могут признать самовольной постройкой (ст.222 ГК).
Общее предложение апартаментов на московском первичном рынке на конец декабря 2021 г. составило 281 100 кв. м, на 31,4% меньше, чем годом ранее, сообщали ранее «Ведомости» со ссылкой на данные риэлторов и застройщиков.
Предложение снизилось на фоне переноса рассмотрения законопроекта о статусе апартаментов. Так, на сегодняшний день апартаменты относятся к коммерческой недвижимости, а это значит, что в них нельзя прописаться и там отсутствует социальная инфраструктура. Законопроект предполагает законный перевод апартаментов в категорию жилья.