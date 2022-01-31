В Москве начались проверки законности строительства апартаментов

Предложение снизилось на фоне переноса рассмотрения законопроекта о статусе апартаментов. Так, на сегодняшний день апартаменты относятся к коммерческой недвижимости, а это значит, что в них нельзя прописаться и там отсутствует социальная инфраструктура. Законопроект предполагает законный перевод апартаментов в категорию жилья.