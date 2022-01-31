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Недвижимость

В Москве начались проверки законности строительства апартаментов

Ведомости

В Москве начались проверки законности возведений около 600 зданий апартаментов, сообщил РБК начальник госинспекции по недвижимости столицы Владислав Овчинский. 

По его словам, на данный момент проверено около 200 объектов, выявлено 25 признаков нарушений. 

Овчинский отметил, что проверки проводятся дистанционным способом путем анализа данных информационных систем. Кроме того, для проверок используются данные аэрофотосъемок и ортофотопланов. Целью проверок является профилактика правонарушений, уточнил Овчинский. По его словам, «многие недобросовестные землепользователи нарушают условия договора аренды и самовольно возводят апартаменты». 

При выявлении незаконных апартаментов, застройщику грозит административная ответственность. Кроме того, здание могут признать самовольной постройкой (ст.222 ГК). 

Общее предложение апартаментов на московском первичном рынке на конец декабря 2021 г. составило 281 100 кв. м, на 31,4% меньше, чем годом ранее, сообщали ранее «Ведомости» со ссылкой на данные риэлторов и застройщиков. 

Предложение снизилось на фоне переноса рассмотрения законопроекта о статусе апартаментов. Так, на сегодняшний день апартаменты относятся к коммерческой недвижимости, а это значит, что в них нельзя прописаться и там отсутствует социальная инфраструктура. Законопроект предполагает законный перевод апартаментов в категорию жилья. 

Ранее по теме: Предложение апартаментов в Москве за последний год сократилось почти на треть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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