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Предложение апартаментов в Москве за последний год сократилось почти на треть

Это связано в том числе с переносом рассмотрения законопроекта об их статусе
Дарья Молоткова
Предложение апартаментов в Москве за последний год сократилось почти на трет / Максим Стулов / Ведомости

Общее предложение апартаментов на московском первичном рынке на конец декабря 2021 г. составило 281 100 кв. м, на 31,4% меньше, чем годом ранее. Это следует из информации, предоставленной «Ведомостям» агентством «Бон тон». Похожие данные и у управляющего партнера «Метриума» Надежды Коркки. По ее словам, общая площадь апартаментов за год сократилась почти на треть – до 208 300 кв. м. Региональный директор департамента жилой недвижимости Colliers Кирилл Голышев также утверждает, что предложение в этом сегменте снизилось на 34%.

Больше всего просел рынок премиальных апартаментов: по данным «Бон тон», общая площадь лотов тут сократилась на 57,7% (с 166 972 до 70 882 кв. м). Чуть лучше ситуация была в бизнес-классе: в этом сегменте рынок просел на 41% (с 158 091 до 92 719 кв. м). Похожую динамику фиксирует и партнер Est-a-Tet Владимир Морбеис. По его данным, предложение элитных апартаментов за год снизилось на 50% (с 73 900 до 37 000 кв. м), премиальных – на 40,1% (с 167 800 до 100 600 кв. м) и в бизнес-классе – на 33,5% (с 205 300 до 136 500 кв. м).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных