Предложение апартаментов в Москве за последний год сократилось почти на треть

Больше всего просел рынок премиальных апартаментов: по данным «Бон тон», общая площадь лотов тут сократилась на 57,7% (с 166 972 до 70 882 кв. м). Чуть лучше ситуация была в бизнес-классе: в этом сегменте рынок просел на 41% (с 158 091 до 92 719 кв. м). Похожую динамику фиксирует и партнер Est-a-Tet Владимир Морбеис. По его данным, предложение элитных апартаментов за год снизилось на 50% (с 73 900 до 37 000 кв. м), премиальных – на 40,1% (с 167 800 до 100 600 кв. м) и в бизнес-классе – на 33,5% (с 205 300 до 136 500 кв. м).