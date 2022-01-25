Предложение апартаментов в Москве за последний год сократилось почти на треть

Предложение апартаментов в Москве за последний год сократилось почти на третьЭто связано в том числе с переносом рассмотрения законопроекта об их статусе
Общее предложение апартаментов на московском первичном рынке на конец декабря 2021 г. составило 281 100 кв. м, на 31,4% меньше, чем годом ранее. Это следует из информации, предоставленной «Ведомостям» агентством «Бон тон». Похожие данные и у управляющего партнера «Метриума» Надежды Коркки. По ее словам, общая площадь апартаментов за год сократилась почти на треть – до 208 300 кв. м. Региональный директор департамента жилой недвижимости Colliers Кирилл Голышев также утверждает, что предложение в этом сегменте снизилось на 34%.
Больше всего просел рынок премиальных апартаментов: по данным «Бон тон», общая площадь лотов тут сократилась на 57,7% (с 166 972 до 70 882 кв. м). Чуть лучше ситуация была в бизнес-классе: в этом сегменте рынок просел на 41% (с 158 091 до 92 719 кв. м). Похожую динамику фиксирует и партнер Est-a-Tet Владимир Морбеис. По его данным, предложение элитных апартаментов за год снизилось на 50% (с 73 900 до 37 000 кв. м), премиальных – на 40,1% (с 167 800 до 100 600 кв. м) и в бизнес-классе – на 33,5% (с 205 300 до 136 500 кв. м).