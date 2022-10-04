Вторичный рынок недвижимости в Москве вырос в сентябре до 20%
В сентябре объем предложения на вторичном рынке московской недвижимости увеличился до 20%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства IRN.ru.
Участники рынка отмечали рост предложения и в течение лета, однако рассчитывали, что к осени ситуация стабилизируется. Однако после объявления частичной мобилизации 21 сентября россияне стали массово покидать страну и выставлять недвижимость на продажу.
По словам директора управления вторичного рынка «Инком-недвижимости» Сергея Шломы, количество заявок на срочную продажу квартир увеличилось втрое. При этом руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов отметил спад спроса на 20%.
По словам экспертов, ситуация на вторичном рынке стабилизировалась, как только россияне «пережили первый шок частичной мобилизации». Попов отметил, что спустя 11 дней после обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны объем предложений оказался на 7% выше год к году. В настоящее время на продажу выставлено до 41 200 объектов недвижимости. По словам Шломы, в стремлении побыстрее продать свою жилплощадь владельцы готовы дисконтировать ее максимально на 20%.
Как следует из исследования IRN.ru, в сентябре средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке снизилась на 0,7% относительно августа до 257 700 руб. Попов говорит о 304 000 руб. за 1 кв. м. При этом ни один из опрошенных газетой экспертов не ожидает восстановления вторичного рынка недвижимости в ближайшее время.
21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Призыв коснулся граждан, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего мобилизовать планируется 300 000 россиян.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса