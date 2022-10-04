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Недвижимость

Вторичный рынок недвижимости в Москве вырос в сентябре до 20%

Ведомости

В сентябре объем предложения на вторичном рынке московской недвижимости увеличился до 20%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства IRN.ru.

Участники рынка отмечали рост предложения и в течение лета, однако рассчитывали, что к осени ситуация стабилизируется. Однако после объявления частичной мобилизации 21 сентября россияне стали массово покидать страну и выставлять недвижимость на продажу.

По словам директора управления вторичного рынка «Инком-недвижимости» Сергея Шломы, количество заявок на срочную продажу квартир увеличилось втрое. При этом руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов отметил спад спроса на 20%.

По словам экспертов, ситуация на вторичном рынке стабилизировалась, как только россияне «пережили первый шок частичной мобилизации». Попов отметил, что спустя 11 дней после обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны объем предложений оказался на 7% выше год к году. В настоящее время на продажу выставлено до 41 200 объектов недвижимости. По словам Шломы, в стремлении побыстрее продать свою жилплощадь владельцы готовы дисконтировать ее максимально на 20%.

Как следует из исследования IRN.ru, в сентябре средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке снизилась на 0,7% относительно августа до 257 700 руб. Попов говорит о 304 000 руб. за 1 кв. м. При этом ни один из опрошенных газетой экспертов не ожидает восстановления вторичного рынка недвижимости в ближайшее время.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Призыв коснулся граждан, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего мобилизовать планируется 300 000 россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных