Вторичный рынок недвижимости в Москве вырос в сентябре до 20%

По словам экспертов, ситуация на вторичном рынке стабилизировалась, как только россияне «пережили первый шок частичной мобилизации». Попов отметил, что спустя 11 дней после обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны объем предложений оказался на 7% выше год к году. В настоящее время на продажу выставлено до 41 200 объектов недвижимости. По словам Шломы, в стремлении побыстрее продать свою жилплощадь владельцы готовы дисконтировать ее максимально на 20%.