Путин призвал искать новые методы борьбы с наркотиками

Говоря о результатах реализации стратегии государственной антинаркотической политики в последние 10 лет, Путин отметил усиление ответственности за сбыт и контрабанду наркотиков и введение правового механизма побуждения наркозависимых к реабилитации. Во многом благодаря принятым мерам, заметил глава государства, за 10 лет число официально зарегистрированных наркопотребителей сократилось больше чем на четверть — до 478 тыс., а уровень наркопреступности снизился на 17%. Но президент подчеркнул: цифры статистики не должны успокаивать, при том что за девять месяцев текущего года правоохранители выявили 144,5 тыс. наркопреступлений. Это сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года — 145 тыс.