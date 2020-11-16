Путин призвал искать новые методы борьбы с наркотиками

Путин призвал искать новые методы борьбы с наркотикамиПроблему наркомании президент назвал вызовом всему миру
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поиска новых методов борьбы с распространением наркотиков. По его словам, наркоторговцы все больше используют современные технологии, а пандемия коронавируса лишь этому способствовала.
«Мы видим, что для распространения наркотиков преступники всё чаще используют современные средства коммуникации, а в схемах поставок и сбыта так называемые бесконтактные способы расчётов и новые внебанковские формы платежей применяются всё шире и активнее. Получается, что между продавцом и покупателем наркотиков не требуется личный контакт», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
По словам главы государства, в условиях пандемии такие тенденции еще более усилились: в первом полугодии текущего года число зафиксированных преступлений в этой сфере выросло почти на 70%.
«Это как раз пример того, как современные технологии используются не во благо, а во зло. И очевидно, что надо искать новые, более эффективные методы борьбы с подобными латентными преступлениями, теснее координировать работу соответствующих подразделений МВД и ФСБ с Росфинмониторингом, другими нашими ведомствами», — подчеркнул российский лидер.
При этом за первые полгода контрабанда наркотиков в Россию сократилась более чем на треть. Президент обратил внимание, что по мере восстановления межгосударственного общения возобновятся и попытки нарастить поставки наркотиков в страну. «А это значит, нужно уже сейчас продумать и принять дополнительные меры по укреплению пограничного и таможенного контроля», — сказал Путин.
«Мы уже не раз отмечали, что наркомания – это беда, тяжёлая, трудноизлечимая болезнь. И быстро, что называется, в одночасье, с наскоку её не одолеть. Поэтому важно совершенствовать систему оказания медицинской помощи наркозависимым, продолжать оснащать медицинские наркологические организации современным оборудованием, укреплять их кадровый потенциал, внедрять передовые методики, позволяющие выявлять недуг на ранних стадиях, когда помощь своевременна и наиболее эффективна», — отметил глава государства.
Помимо этого, Путин предложил определить федеральный орган или органы, которые будут ответственны за организацию работ по реабилитации наркозависимых и сформируют единые требования в этой сфере по всей стране. По его словам, ответственность часто перекладывается одними ведомствами на другие, а сам процесс «неоправданно затянулся».
Еще одной мерой в борьбе с распространением наркотиков глава государства назвал проведение антинаркотической информационной политики в СМИ, популярных социальных сетях и образовательных учреждениях. По его словам, наркотики — это настоящий вызов, с которым сталкивается и Россия, и другие страны мира.
«О беде, которая может подстерегать каждого, нужно говорить правду, причем откровенно и жёстко подчас, не бояться этого. Нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом "безопасном, цивилизованном" потреблении так называемых "лёгких" и других наркотиков», — заключил президент.
Говоря о результатах реализации стратегии государственной антинаркотической политики в последние 10 лет, Путин отметил усиление ответственности за сбыт и контрабанду наркотиков и введение правового механизма побуждения наркозависимых к реабилитации. Во многом благодаря принятым мерам, заметил глава государства, за 10 лет число официально зарегистрированных наркопотребителей сократилось больше чем на четверть — до 478 тыс., а уровень наркопреступности снизился на 17%. Но президент подчеркнул: цифры статистики не должны успокаивать, при том что за девять месяцев текущего года правоохранители выявили 144,5 тыс. наркопреступлений. Это сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года — 145 тыс.
«Наркотическая угроза носит глобальный характер. И потому нам следует активнее развивать международное антинаркотическое сотрудничество, прежде всего в рамках таких авторитетных и влиятельных структур, как Организация Объединенных Наций, БРИКС, ОДКБ, ШОС, расширять обмен информацией и опытом противодействия транснациональной, трансграничной наркопреступности», — заключил Путин.