Путин объявил о спаде наркомании в России

Падение наркозависимости в настоящее время закономерно: как ни странно, она снижается по мере роста уровня жизни, отмечает член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Наркомания действительно уходит из вузов, в частности из элитных, хотя у данной категории россиян сохраняет популярность марихуана, указывает эксперт. По словам Кабанова, резкий рост наркозависимости наблюдался в России до 2002 г. Финансирование наркопотоков, в частности, было связано с проблемой терроризма в России, отмечает эксперт. «Постепенно, пусть и медленно, тема прямой наркозависимости стала уходить. Почему она стала уходить? Ее стали вытеснять другие темы, которые стали более латентными в отношении правонарушений», – считает Кабанов. Если раньше в России были тяжелые наркотики – героин, то сейчас героин уходит, популярными стали наркотики химические («синтетика»), и это меняет наркорынок, говорит эксперт: «На этом рынке стали выявлять очень активно в том числе китайские наркотики».