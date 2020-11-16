Путин объявил о спаде наркомании в России

Путин объявил о спаде наркомании в РоссииЭто связано с ростом благосостояния и скрытого наркопотребления, считает эксперт
Количество официально зарегистрированных наркоманов упало за 10 лет на четверть, но проблема наркомании в России остается острой.
За последние 10 лет число официально зарегистрированных наркоманов в России сократилось на 25%, а количество преступлений в состоянии наркотического опьянения – на 30%, в целом уровень наркопреступности снизился на 17%, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности Российской Федерации 16 ноября. Это во многом результат действий властей, которые ужесточили законодательство за сбыт и контрабанду наркотиков, а наркоманов побуждали к лечению и реабилитации, считает Путин.
До сих пор власти руководствовались десятилетней Стратегией государственной антинаркотической политики, 16 ноября Совет безопасности утвердил новый документ, рассчитанный до 2030 г. Проект новой антинаркотической стратегии, который в феврале 2020 г. на портале проектов нормативных актов опубликовало МВД, предусматривал усиление контроля над финансовыми операциями в России, отказ от разрешения заместительной терапии с использованием наркотиков для наркоманов (запрещена в настоящее время) и легализации рекреационного употребления «легких» наркотических веществ. Кроме того, авторы стратегии предписывали совершенствовать механизмы раннего выявления незаконного потребления наркотиков в образовательных учреждениях и пресекать деятельность интернет-ресурсов, используемых для пропаганды наркотиков. Утвержденный Советом безопасности итоговый текст стратегии еще не опубликован.
Несмотря на позитивную статистику, ситуация в этой сфере остается сложной; правоохранительные органы и спецслужбы должны ужесточить борьбу с наркобизнесом, указал Путин. Количество наркопреступлений, выявленных за девять месяцев 2020 г. (144 500), сопоставимо с результатом за весь 2019 г. (145 000). Всеми правоохранительными органами – МВД, ФСБ и Федеральной таможенной службой – изъято почти 18 т наркотиков и психотропных веществ. Количество только выявленных преступлений, совершенных с использованием современных бесконтактных способов расчетов с покупателями наркотиков, возросло на 70%, указал президент.
Это пример того, как современные технологии используются не во благо, а во зло, отметил Путин. «Очевидно, что надо искать новые, более эффективные методы борьбы с подобными латентными преступлениями», – заявил Путин. В то же время президент призвал совершенствовать систему оказания медицинской помощи наркоманам, а также ужесточить контроль над частными реабилитационными клиниками в регионах: «В ряде случаев мы сталкиваемся там с вопиющими нарушениями конституционных прав граждан. Ситуацию здесь нужно безусловно и незамедлительно исправлять».
Падение наркозависимости в настоящее время закономерно: как ни странно, она снижается по мере роста уровня жизни, отмечает член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Наркомания действительно уходит из вузов, в частности из элитных, хотя у данной категории россиян сохраняет популярность марихуана, указывает эксперт. По словам Кабанова, резкий рост наркозависимости наблюдался в России до 2002 г. Финансирование наркопотоков, в частности, было связано с проблемой терроризма в России, отмечает эксперт. «Постепенно, пусть и медленно, тема прямой наркозависимости стала уходить. Почему она стала уходить? Ее стали вытеснять другие темы, которые стали более латентными в отношении правонарушений», – считает Кабанов. Если раньше в России были тяжелые наркотики – героин, то сейчас героин уходит, популярными стали наркотики химические («синтетика»), и это меняет наркорынок, говорит эксперт: «На этом рынке стали выявлять очень активно в том числе китайские наркотики».
По мнению эксперта, чтобы изменить ситуацию, торговцев наркотиками нужно сажать в тюрьму пожизненно, наркоманов нужно помещать в специальные закрытые учреждения и «жестко» лечить. Кроме того, нужно значительно ужесточить наказание за вовлечение несовершеннолетних в торговлю наркотиками: «Потому что у нас уже сейчас торговлей занимаются несовершеннолетние», – отмечает Кабанов. Наконец, требуется расширение полномочий Роскомнадзора по закрытию всех сайтов, связанных с пропагандой наркотиков, считает эксперт.
По словам сотрудника центрального аппарата МВД, героиновая волна 1990-х – начала 2000-х гг., которая была особенно смертоносна, действительно пошла в последние два десятилетия на спад. Но розничная торговля почти полностью перешла в интернет, и, хотя полиция постоянно нарабатывает методики борьбы с интернет-торговлей наркотиками, говорить о действительно значимых успехах в этой области пока преждевременно.