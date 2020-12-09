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В России за сутки выявили 26 190 новых случаев коронавируса

Умерли за сутки 559
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

В России за сутки коронавирус выявили у 26 190 человек, свидетельствуют данные оперштаба. Умерли после заражения коронавирусом за последние 24 часа 559 человек. За весь период в России выявили боле 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. Более 2 млн человек выздоровели, более 44 700 — скончались.

8 декабря оперштаб сообщил о 26 097 новых случаях заражения. 

В Москве за сутки выявили 5145 случаев заражения. За весь период в Москве зарегистрировано более 665 000 случаев коронавируса, более 148 000 остаются активными. Более 507 000 пациентов выздоровели, более 9500 — умерли. 

В топ-5 регионов по суточному приросту коронавируса также вошли Санкт-Петербург — (+3761), Московская область — (+1372), Нижегородская область — (+494), Архангельская область — (+396) случаев. 

В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — более 159 тыс. случаев заражения — и Московская область — более 122 тыс. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. На первом месте США - более 15 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 9,7 млн, на третьем Бразилия — около 6,7 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано около 68,3 млн случаев коронавируса и более 1,5 млн смертей от него. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных