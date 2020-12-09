В России за сутки выявили 26 190 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. На первом месте США - более 15 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 9,7 млн, на третьем Бразилия — около 6,7 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано около 68,3 млн случаев коронавируса и более 1,5 млн смертей от него.