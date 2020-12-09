В России за сутки выявили 26 190 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 26 190 новых случаев коронавирусаУмерли за сутки 559
В России за сутки коронавирус выявили у 26 190 человек, свидетельствуют данные оперштаба. Умерли после заражения коронавирусом за последние 24 часа 559 человек. За весь период в России выявили боле 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. Более 2 млн человек выздоровели, более 44 700 — скончались.
8 декабря оперштаб сообщил о 26 097 новых случаях заражения.
В Москве за сутки выявили 5145 случаев заражения. За весь период в Москве зарегистрировано более 665 000 случаев коронавируса, более 148 000 остаются активными. Более 507 000 пациентов выздоровели, более 9500 — умерли.
В топ-5 регионов по суточному приросту коронавируса также вошли Санкт-Петербург — (+3761), Московская область — (+1372), Нижегородская область — (+494), Архангельская область — (+396) случаев.
В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — более 159 тыс. случаев заражения — и Московская область — более 122 тыс.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. На первом месте США - более 15 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 9,7 млн, на третьем Бразилия — около 6,7 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано около 68,3 млн случаев коронавируса и более 1,5 млн смертей от него.