Минюст предложил закрывать колонии во время карантина

Минюст предложил закрывать колонии во время карантинаВедомство хочет расширить основания для введения «особого режима» работы учреждений
Министерство юстиции опубликовало для общественного обсуждения пакет поправок по корректировке уголовного законодательства. Один из законопроектов уточнят ст. 85 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК): в ней указаны основания для введения в колониях режима особых условий, во время которого заключенных дополнительно ограничивают в правах. Сейчас ст. 85 УИК уже позволяет вводить такой режим в случае стихийного бедствия, чрезвычайного или военного положения, при массовых беспорядках, а также при групповом неповиновении осужденных.
Если поправки Минюста будут приняты, режим особых условий можно будет вводить также при захвате заложников, терактах, возникновении угрозы вооруженного нападения на исправительное учреждение. Также основанием для ограничений станет режим повышенной готовности, ЧС или карантин, объявленный в связи с пандемией, эпидемией и эпизоотией.
Подход к ограничению прав осужденных, как отмечают авторы инициативы в пояснительной записке, будет дифференцированный. В связи с карантином и режимом повышенной готовности заключенные потеряют права на свидания, получение передач (в том числе письменных принадлежностей), прогулки, передвижение без конвоя, выезды за пределы исправительных учреждений. В иных случаях осужденным смогут дополнительно запрещать переписку, просмотр телепередач и т. д.
Что Минюст предложил смягчить в уголовном законодательстве
Минюст также опубликовал для общественного обсуждения поправки, направленные на гуманизацию уголовного законодательства. Поправками в ст. 78 УИК («изменение вида исправительного учреждения») Минюст предлагает сократить с двух третей до половины срок фактически отбытого наказания, после которого возможен перевод из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение. Законопроект, меняющий ст. 79 УК, позволит установить единый срок наказания, отбытие которого необходимо для применения условно-досрочного освобождения.
По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности Михаила Старшинова, «соблюдать ограничения в связи с коронавирусной инфекцией необходимо, если мы хотим победить вирус»: «Это абсолютно нормально, что такие ограничения распространяются и на места лишения свободы. Они не нравятся всем, но они необходимы». При этом, как отмечает Старшинов, при обсуждении законопроекта можно подумать о том, как именно осуществлять правоприменение. К примеру, если режим особых условий объявляется в связи с пандемией коронавируса, то свидания можно и разрешить при соблюдении предусмотренных Роспотребнадзором требований, включая предварительное ПЦР-тестирование, считает депутат.
Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов, старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин говорит, что ограничения прав заключенных оправданны, если на территории происходит бунт, захват заложников либо длительное стихийное бедствие, т. е. если это отвечает интересам обеспечения безопасности. Это возможно и по действующему закону. По словам адвоката к оллегии адвокатов «Законъ и человекъ» Михаила Расташанского, введение ограничений во время карантина и режима повышенной готовности оправданно с точки зрения сохранения здоровья во время пандемии: «В переполненных камерах вряд ли кто-то соблюдает масочный режим, нет возможности дезинфицировать руки, а получить квалифицированную медицинскую помощь заключенным гораздо сложнее».