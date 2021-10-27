Минюст предложил закрывать колонии во время карантина

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности Михаила Старшинова, «соблюдать ограничения в связи с коронавирусной инфекцией необходимо, если мы хотим победить вирус»: «Это абсолютно нормально, что такие ограничения распространяются и на места лишения свободы. Они не нравятся всем, но они необходимы». При этом, как отмечает Старшинов, при обсуждении законопроекта можно подумать о том, как именно осуществлять правоприменение. К примеру, если режим особых условий объявляется в связи с пандемией коронавируса, то свидания можно и разрешить при соблюдении предусмотренных Роспотребнадзором требований, включая предварительное ПЦР-тестирование, считает депутат.