26 регионов создали министерства по молодежной политике

Не исключено, говорит этот источник, что Росмолодежь, со стороны Белого дома курирующая этот вопрос, получит большую автономию от правительства и будет активно координировать региональные ведомства. Близкий к Росмолодежи источник «Ведомостей» говорит, что за усиление работы с молодежью выступает Разуваева, экс-руководитель подведомственного АП «Роспатриотцентра». Сложности, по утверждению источника, возникают в связи с тем, что в отдельных регионах губернаторы «не воспринимают эти идеи», кроме того, сейчас их реализация на местах не до конца финансово обеспечена.