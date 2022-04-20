26 регионов создали министерства по молодежной политике

26 регионов создали министерства по молодежной политикеГосударство ставит задачу по патриотическому воспитанию
В российских регионах начали создание отдельных ведомств по делам молодежи. В Архангельской области появилось агентство по делам молодежи. В Калининградской области прошла реорганизация агентства по делам молодежи в министерство молодежной политики. В Белгородской области департамент молодежной политики «повысили» до министерства по делам молодежи.
В марте, по данным Счетной палаты, только в 22 регионах страны молодежной политикой занимались обособленные органы исполнительной власти. Сейчас их уже 26, заявила «Ведомостям» глава Росмолодежи Ксения Разуваева. Еще в десяти, по ее словам, активно идет работа в этом направлении, ждут «формального распоряжения главы региона», в частности, ведомства в Мордовии и Калмыкии. «Мы формируем таким образом единую экосистему работы с молодежью», – пояснила Разуваева.
Решение о создании министерств по молодежной политике в регионах принято на идеологическом уровне в администрации президента (АП), говорит близкий к Старой площади собеседник «Ведомостей». По его словам, у них будет важная задача – реализация государственных задач по развитию патриотизма среди детей и молодежи, оценка их вовлеченности в соответствующие программы и т. д.
Не исключено, говорит этот источник, что Росмолодежь, со стороны Белого дома курирующая этот вопрос, получит большую автономию от правительства и будет активно координировать региональные ведомства. Близкий к Росмолодежи источник «Ведомостей» говорит, что за усиление работы с молодежью выступает Разуваева, экс-руководитель подведомственного АП «Роспатриотцентра». Сложности, по утверждению источника, возникают в связи с тем, что в отдельных регионах губернаторы «не воспринимают эти идеи», кроме того, сейчас их реализация на местах не до конца финансово обеспечена.
Сейчас разные аспекты молодежной политики курируют разные чиновники, в том числе на местах, заявил «Ведомостям» глава профильного комитета Госдумы Артем Метелев («Единая Россия»). К примеру, отвечать за них могут люди, отвечающие за спорт, образование, туризм или внутреннюю политику. В результате «ей уделяется недостаточно внимания», отмечает депутат.
«Вместе с Росмолодежью мы сейчас ждем результатов исследования, чтобы посмотреть разницу эффективности работы между регионами, где есть отдельное министерство и где его нет», – рассказал парламентарий. По его словам, оно должно быть готово примерно через месяц. «Когда мы увидим точную картину – обратимся к главам регионов, чтобы они рассмотрели возможность создания министерств», – заверил Метелев.
Министру проще дойти до главы региона, чем тому же главе небольшого комитета правительства, соглашается советник руководителя Росмолодежи Антон Пашков. Он также подчеркивает важность «бесшовности» проектов по работе с молодежью: «Мы делали, например, проект «Большая перемена» для школьников, затем проект для студентов «Твой ход», молодых специалистов, молодых семей, предпринимателей».
Молодежью по закону считаются люди с 14 до 35 лет. При этом законодательство в этой области будет корректироваться. Ко Дню молодежи (27 июня) профильный думский комитет должен разработать и внести на рассмотрение нижней палаты парламента поправки к одноименному закону, говорит Метелев. Действующие сейчас нормы закона рамочные и могут быть конкретизированы, говорит он: там могут быть учтены требования по поддержке молодежи, уточнен статус молодого специалиста, прописана молодежная инфраструктура.
В рамках государственной молодежной политики есть два основных пути – бюрократический и общественно-политический, считает политолог, член общественного совета при Росмолодежи Александр Немцев. В первом случае это появление большого количества чиновников и профильных министерств в регионах, во втором – поддержка на государственном уровне двух-трех крупных федеральных молодежных организаций.
В подготовке статьи принимали участие Максим Иванов и Марина Царева