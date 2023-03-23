20% россиян считают свои города некомфортными для жизни

Малые города (до 99 000 населения) входят в группу риска, отмечается в исследовании. Их жителям не достает комфорта, развитие сравнительно замедленно, а главное, – они реже видят уникальность места, в котором живут, и предмет для гордости. «Российским городам, за исключением мегаполисов, не хватает новых достижений. Гордость и свершения остались в прошлом, новое время не дало чего-то значимого, что могло бы стать особенностью территории, чем можно было бы гордиться в настоящем», – отметила руководитель департамента исследований «Платформы» Дарина Яцкова.