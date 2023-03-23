20% россиян считают свои города некомфортными для жизни

20% россиян считают свои города некомфортными для жизниЗа пределами мегаполисов жители видят меньше поводов для гордости, считают эксперты
Россияне по-разному оценивают уровень комфорта жизни в своих городах. 76% россиян считают их комфортными, 20% – некомфортными, 4% – затруднились ответить. При этом доля довольных жителей снижается от центра к периферии, говорится в исследовании, проведенном ЦСП «Платформа» и компанией «ОнИн»: если в Центральном федеральном округе удовлетворены качеством среды 81% опрошенных, то в Дальневосточном – 59%.
В топ-3 самых комфортных городов, по мнению всех опрошенных, вошли Москва (19%), Санкт-Петербург (11%) и Сочи, Краснодар, Казань (поделили третье место – по 4%). Москву больше всего ценят сами жители столицы, при этом внешний бренд не ассоциируется с комфортом. Столица предстает «городом-кентавром», восприятие которого сильно поляризовано и неоднородно. Второе и третье место городам обеспечивают «негативные стереотипы и представления об экологических и климатических условиях».
Самым сильным внешним территориальным брендом обладают южные города – Сочи и Краснодар. Казань произвела большое впечатление на тех, кто побывал там несколько раз. В исследовании предполагается, что такие оценки – результат вложенных инвестиций (в том числе во время чемпионата мира по футболу в 2018 г.) и кампаний по продвижению территорий для внутреннего туризма.
Оценка комфортности городов в России сильно зависит от политических и пространственных факторов, считает антрополог, специалист в области социокультурного программирования и исследования территорий ВШЭ Александр Стрепетов.
По мнению эксперта, жители столицы ценят то, что Москва сегодня является самым комфортным городом из всех российских. А со стороны жителей регионов может наблюдаться «определенный ресентимент и обида в отношении столицы», оказывающие влияние на их оценки. Другие города получают высокие оценки во многом благодаря тому, что люди посещают их с целью отдыха и туризма.
Городской комфорт для россиян подразумевает, в первую очередь, удовлетворение бытовых потребностей, базовую инфраструктуру и благоприятную экологическую ситуацию. В топ ассоциаций также попали чистота, возможности для заработка и уровень развития транспорта. Для жителей мегаполисов главным фактором при оценке комфорта становится транспортная инфраструктура, уточняют авторы исследования.
Как следует из опроса, для 29% россиян важным критерием комфортности среды являются возможности досуга и отдыха. Потребности в этой сфере неоднородны, но больше всего городам России не хватает свободных уличных пространств: 35% респондентов не хватает в городе пешеходных зон, 32% хотели бы видеть благоустроенные рекреационные зоны (парки, скверы и пр.).
«Характерно, что критерии досуга и отдыха находятся на последнем месте, хотя именно с ними связано большинство проектов создания комфортной среды в городах. Резкое снижение оценки поводов для гордости в малых городах может быть вызвано их зависимым положением по отношению к крупным центрам», – сказал «Ведомостям» руководитель практики социокультурных исследований ЦСП «Платформа» Дмитрий Лисицин.
По его словам, в субъектах Федерации распространено сравнение города проживания с региональной столицей – «как правило, в пользу последней».
Малые города (до 99 000 населения) входят в группу риска, отмечается в исследовании. Их жителям не достает комфорта, развитие сравнительно замедленно, а главное, – они реже видят уникальность места, в котором живут, и предмет для гордости. «Российским городам, за исключением мегаполисов, не хватает новых достижений. Гордость и свершения остались в прошлом, новое время не дало чего-то значимого, что могло бы стать особенностью территории, чем можно было бы гордиться в настоящем», – отметила руководитель департамента исследований «Платформы» Дарина Яцкова.
В целом по стране наблюдается дефицит современных поводов для гордости, так как даже миллионники и крупные федеральные центры склонны апеллировать к богатой истории. Для ряда территорий характерен симптом утраченной гордости – она была в прошлом, исчезла, а новых поводов не появилось, отмечается в исследовании «Платформы».
«Высокие значения оценки жителями комфортности городов не говорят о том, что города действительно комфортны. Это своего рода индекс отношения к месту своего жительства», – подчеркивает Лисицин. В целом люди склонны позитивно относиться к городам, в которых они живут, поэтому оценка в 20% тех, кто считает свое место жительства некомфортным, должна настораживать, полагает он.
В онлайн-опросе в марте 2023 г. приняли участие 1600 респондентов, квотированных по социально-демографическим параметрам, типу населенного пункта и федеральным округам. При интерпретации результатов были использованы также материалы непубличных исследований, проведенных в 2022-2023 гг.