Отмена парадов Победы в регионах. Что об этом известно

Отмена парадов Победы в регионах. Что об этом известноВ столице 9 мая парад пройдет по привычному сценарию
Приграничные регионы начали отменять ежегодные парады Победы. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 9 мая парад не будет проводиться по соображениям безопасности.
«У нас приближается большой праздник, великий праздник – День Победы в Великой Отечественной войне. <…> Принято решение военный парад 9 мая на территории Курской области не проводить, учитывая текущую ситуацию», – заявил он на оперативном совещании 10 апреля.
Формат проведения акции памяти «Бессмертный полк» в Курской области еще не определен, отметил Старовойт.
5 апреля об отмене парада Победы сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода», – сказал он во время прямого эфира во «ВКонтакте». В этом регионе также определятся в ближайшее время с вопросом проведения праздничного салюта и «Бессмертного полка».
В Курской и Белгородской областях, а также еще в шести приграничных субъектах Федерации действует режим «среднего уровня реагирования», введенный в октябре 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках дополнительных полномочий главы и исполнительные органы этих регионов могут, например, усиливать охрану общественного порядка, вводить особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи.
«Ведомости» направили запросы в администрации приграничных Брянской, Воронежской и Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма и Севастополя.
Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко 8 апреля сообщал, что парад и шествие «Бессмертного полка» пройдут по плану. Собеседник «Ведомостей» в правительстве Ростовской области говорит, что пока информации об отмене парада нет.
В отдаленных от границы регионах подготовка к параду идет: власти анонсируют перекрытие улиц для репетиций, например в Новосибирске, Тюмени, Екатеринбурге и других городах.
Собрать на парад личный состав в регионах не составляет проблемы, в них могут участвовать срочники, местные правоохранительные органы, отмечает военный эксперт Юрий Лямин. По его мнению, в регионах, близких к зоне боевых действий, должны приниматься во внимание в первую очередь вопросы безопасности.
«Это [отмена парада] прерогатива глав регионов. Естественно, они принимают решение, исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет», – заявил 10 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, «главный парад» в Москве все же планируется, идет его подготовка. 4 апреля Песков сообщал, что меры безопасности в День Победы будут усилены. Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая.
В параде Победы на Красной площади в Москве примут участие более 10 000 военных и 125 единиц вооружения, говорил министр обороны Сергей Шойгу 22 марта. Он уточнял тогда, что военные парады, посвященные 78-й годовщине победы, запланированы в 28 городах России. В общей сложности в них будет задействовано более 55 000 человек и порядка 1200 единиц вооружения и военной техники, сообщил Шойгу.
Парад Победы в 2022 г. прошел под руководством командующего Сухопутными войсками Олега Салюкова. При проведении церемонии было задействовано 11 000 человек и 131 образец вооружения. Парад длился один час, его воздушная часть была отменена из-за непогоды.
Песков отмечал, что Россия не приглашала зарубежных лидеров на празднование Дня Победы в Москве, поскольку дата не была юбилейной. Церемонию посетили послы и сотрудники посольств ряда стран – преимущественно ближневосточных и африканских.
В 2020 г. регионы также самостоятельно принимали решения об отмене и переносе парадов Победы в связи с пандемией коронавируса. В Москве парад состоялся, но позже, 24 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман