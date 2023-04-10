Отмена парадов Победы в регионах. Что об этом известно

«Парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода», – сказал он во время прямого эфира во «ВКонтакте». В этом регионе также определятся в ближайшее время с вопросом проведения праздничного салюта и «Бессмертного полка».