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КС поручил уточнить место обжалования решений об административных нарушениях

Орган рассмотрел случай «судебного футбола» между судами Санкт-Петербурга и Подмосковья
Максим Цуланов
Яна Суринская
Алексей Орлов / Ведомости

Конституционный суд (КС) поручил законодателям внести изменения в нормы о территориальной подсудности для обжалования постановлений об административных правонарушениях, не вступивших в законную силу. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

12 ноября КС опубликовал постановление по делу о проверке конституционности п. 3 ч. 1 ст. 30.1 (право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении) и иных положений о подсудности Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В документе приведен случай «судебного футбола» между Подольским горсудом Московской области и Смольнинским райсудом Санкт-Петербурга.

В ноябре 2022 г. в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием экипажа грузовой фуры, загруженной на складе Wildberries (ООО «Вайлдберриз») в подмосковной деревне Коледино. По факту инцидента был составлен акт о несчастном случае на производстве. Было установлено, что водители не прошли предрейсовый медосмотр в Московской области перед отправкой в Санкт-Петербург – в связи с этим госинспекция труда Санкт-Петербурга оштрафовала Wildberries на 110 000 руб.

Защита маркетплейса обжаловала постановление в Смольнинском суде Санкт-Петербурга. При этом, поскольку административное правонарушение было совершено в Коледино, то и жалоба защитника была направлена в Подольский суд Московской области, к юрисдикции которого и относится подмосковная деревня. Подольский суд, в свою очередь, пришел к выводу, что подсудность жалобы на постановление определяется по месту вынесения указанного постановления, то есть в Санкт-Петербурге.

КС постановил, что в положениях главы 30 КоАП (пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях) не уточняется понятие «места рассмотрения дела», которое могло бы использоваться при обжаловании не вступивших в силу постановлений в суд.

«Вместе с тем в Кодексе содержатся правила определения места первичного рассмотрения дел (ст. 29.5 КоАП), которые могли бы применяться и для целей определения места обжалования не вступивших в законную силу постановлений. Однако данные правила в их связке с оспоренным законоположением по-разному применяются судами, порождая неопределенность практики», – говорится в сообщении.

КС признал оспариваемую норму неконституционной как не позволяющую однозначно определить территориальную подсудность рассмотрения жалоб на не вступившие в силу постановления об административных правонарушениях. Орган поручил законодателю внести необходимые изменения в КоАП для определения места обжалования постановления об административном правонарушении.

В начале ноября правительство внесло в Госдуму законопроект об определении суда, уполномоченного рассматривать жалобу на постановление административной комиссии. Инициатива была разработана после майского постановления КС (от 24 мая 2024 г.), в котором орган признал неконституционным п. 4 ч. 1 ст. 30.1 КоАП (право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении). Согласно документу, решения, принятые органом субъекта, следует обжаловать в районном суде по месту рассмотрения дела.

Тогда КС отметил, что такая формулировка не предоставляет ясного определения территориальной подсудности, в результате чего жалобы рассматриваются различными районными судами, – в том числе, по месту нахождения административной комиссии, месту проведения заседания или месту совершения административного правонарушения.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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