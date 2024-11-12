КС поручил уточнить место обжалования решений об административных нарушениях

Защита маркетплейса обжаловала постановление в Смольнинском суде Санкт-Петербурга. При этом, поскольку административное правонарушение было совершено в Коледино, то и жалоба защитника была направлена в Подольский суд Московской области, к юрисдикции которого и относится подмосковная деревня. Подольский суд, в свою очередь, пришел к выводу, что подсудность жалобы на постановление определяется по месту вынесения указанного постановления, то есть в Санкт-Петербурге.