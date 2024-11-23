Как тонул Петербург: 200 лет самому знаменитому наводнению в России

Как тонул Петербург: 200 лет самому знаменитому наводнению в РоссииИмидж северной столицы менялся под влиянием стихии
19 ноября (7 ноября по старому стилю) 1824 г. город на Неве пережил самое масштабное наводнение в России. А 100 лет назад – еще одно, не менее разрушительное. «Ведомости» выяснили, как наводнения изменили имидж Петербурга и грозит ли городу подобное наводнение в ближайшем будущем.
Петербург географически расположен в болотистой низине дельты Невы – более климатически неблагоприятного места в тех краях, наверное, не найти. Но Петр I пренебрег этим обстоятельством ради стратегически выгодной позиции «окна в Европу». И уже в августе 1703-го спустя два месяца после закладки крепости уровень воды в Неве поднялся на два метра – будущую столицу настигло первое серьезное наводнение. Петр ответил на это указами: насыпать возвышения на островах, измерять ежедневно уровень воды в реке, обязательно держать лодку в каждом доме – эти меры более или менее помогали. Но только до первой серьезной катастрофы.
1777 год: уровень воды 3 метра 11 сантиметров
В начале сентября 1777 г. в Петербурге поднялся сильный ветер с дождем: по свидетельствам очевидцев, буря продолжалась два дня. Уровень воды поднялся на 311 см (в современной классификации «особо опасным» считается подъем воды выше 211 см). Вышедшая из берегов Нева полностью затопила Петербург – в город с моря принесло барки, смыло небольшие дома, мосты и даже острог с тремя сотнями заключенных. По слухам, от наводнения погибла княжна Тараканова, которая спасалась от воды в Петропавловской крепости – эта легенда позже вдохновила художника Константина Флавицкого на создание одноименной картины (в реальности княжна умерла за два года до катастрофы).
Ущерб, причиненный стихией, был настолько велик, что Екатерина II всерьез обеспокоилась безопасностью города – императрица повелела составить гидрографический план, выпустила указы о предуведомлениях, заранее оповещающих жителей города о надвигающейся стихии красными флагами днем и красными фонарями ночью, закончила перестройку земляных насыпей в гранитные набережные. В письме профессору Фридриху Гримму Екатерина делилась впечатлениями о наводнении: «Желая узнать поближе, в чем дело, я пошла в Эрмитаж. Нева представляла зрелище разрушения Иерусалима. На набережной, которая еще не окончена, громоздились трехмачтовые купеческие корабли. Сколько разбитых стекол! Сколько опрокинутых горшков с цветами!».
К сожалению, опрокинутыми горшками дело не ограничилось – по масштабам бедствия это наводнение стало одним из самых разрушительных. По некоторым источникам, количество жертв превысило 1000 человек.
1824 год: уровень воды 4 метра 21 сантиметр
Наводнение 19 ноября 1824 г. вошло в историю не только как наиболее известное – оно стало самым опасным за всю историю Петербурга. По извечной русской традиции, власти города оказались к нему не готовы, несмотря на накопленный столетний опыт. За сутки до наводнения погода испортилась, загорелись сигнальные фонари, предупреждающие об опасности. Ночью началась буря. К 10 утра в каналах поднялись волны, и уже к часу дня вода в Неве вышла из берегов, поднявшись более чем на 4 м (421 см над ординаром – средним многолетним уровнем воды). Город оказался почти полностью затоплен. Тревога и паника накрыли всех, включая императора Александра I и его семью.
Власти запретили прессе публиковать новости о наводнении – только через несколько дней в правительственной газете в указе императора о предоставлении миллиона рублей в помощь пострадавшим появилось краткое описание происшествия. Несмотря на это, свидетельств очевидцев сохранилось более чем достаточно; многие из них были запрещены к публикации по соображениям цензуры. Так, например, описывает картину катастрофы Фаддей Булгарин: «Разъяренные волны свирепствовали на Дворцовой площади, которая с Невою составляла одно огромное озеро, изливавшееся Невским проспектом, как широкою рекою, до самого Аничковского моста. Мойка скрылась от взоров и соединилась, подобно всем каналам, с водами, покрывавшими улицы, по которым неслись леса, бревна, дрова и мебели. Вскоре мертвое молчание водворилось на улицах».
По Неве плыли перевернутые корабли, плоты и обломки деревянных домов, с которых люди звали на помощь. К трем часам дня вода начала спадать, а ближе к вечеру на улицах стали появляться экипажи. На следующий день жители города смогли оценить разрушения. Больше всего пострадали Васильевский остров, Коломна и Екатерингоф. Почти все дома и постройки были повреждены. На улицах лежали крыши, сорванные со зданий. Люди не узнавали знакомые места, настолько их изменила всего за несколько часов вода.
Императрица Елизавета Алексеевна писала о последствиях катастрофы: «Император чрезвычайно удручен и целыми днями занят изысканием способов, дабы поправить положение, где сие только возможно. Но уже никакими силами не возвратить к жизни погибших, вот что самое прискорбное… есть одна фабрика, где погибло почти 200 душ, целые семьи, среди них отец, мать и 11 детей!.. Все эти тела лежали рядами в сарае, и люди приходили, чтобы отыскать своих близких, при сем разыгрывались ужасающие сцены отчаяния. Из всего числа мертвых только четверо были мужчинами, все остальные – женщины и дети, которые находились в жилищах своих на берегу моря, в то время как сами работники были заняты на фабрике, расположенной на возвышенном месте. Вода поднималась, и когда заметили опасность, было уже поздно – не оставалось никакой возможности подать помощь несчастным жертвам. Да и в других местах города находили немало утопленниц, прижимавших к себе детей своих. Какие страдания и ужасы за несколько часов!».
Самое известное литературное свидетельство о наводнении – поэма Александра Пушкина «Медный всадник». Исследователи установили, что изображение катастрофы в поэме максимально точно соответствует действительности, несмотря на то, что сам Пушкин во время наводнения находился в ссылке в Михайловском имении. В предисловии к поэме Пушкин «сослался на источники», сообщив, что ориентировался на «тогдашние журналы». Описания Пушкина повторяют свидетельства очевидцев: люди, не понимая всей опасности ситуации, действительно выходили на набережные из любопытства, чтобы посмотреть на разбушевавшуюся Неву – а тем временем другая часть города была уже затоплена.
Около 500 человек погибло во время Петербургского наводнения 19 ноября 1824 г. Казалось, эта трагедия должна была убедить власти в необходимости принятия срочных мер для защиты города. И действительно – была создана Главная физическая обсерватория, усилены метеорологические наблюдения, улучшены меры предупреждения. Однако оживленная деятельность вокруг обеспечения безопасности Петербурга быстро утихла. Наводнения продолжали регулярно причинять ущерб столице, иногда значительный (как, например, в 1903 г.). Революция, первая мировая и гражданская войны заставили и жителей, и власти Петербурга забыть о мерах предосторожности. И напрасно.
1924 год: уровень воды 3 метра 80 сантиметров
Спустя ровно сто лет после предыдущего разрушительного наводнения в сентябре 1924 г. Нева снова вышла из берегов. Утром 23 сентября ничто не предвещало беды, но к полудню подул сильный западный ветер, и уровень воды в Неве и каналах начал стремительно расти. Главная геофизическая обсерватория не смогла предсказать масштаб наводнения – их прогноз оказался ошибочным и жителей не предупредили о надвигающейся беде. К 15 часам город затопило, особенно сильно пострадали Васильевский остров и центральные районы. Ветер усиливался, и вода продолжала прибывать. К 17 часам Нева вышла из берегов, Исаакиевский собор и Зимний дворец оказались окружены водой. По Садовой мчалась река, Летний сад и Марсово поле также были затоплены. Трагедия вековой давности полностью повторилась.
Одновременно с наводнением в городе начались пожары; особенно крупный разгорелся на заводе взрывчатых веществ. Тушить их было невозможно, поскольку пожарные подолгу не могли подъехать к местам возгораний. Корней Чуковский вспоминал: «Вчера было похоже на революцию – очереди у керосиновых и хлебных лавок, трамваи, переполненные бесплатными пассажирами, отчаянные, веселые, точно пьяные, толпы. И разговоры: “В Косом переулке – вода… всю Фурштатскую залило… на Казанскую не пройти”…». Максимальный уровень воды составил 380 см. Были разрушены мосты, затоплены улицы и здания, погибли деревья в Летнем саду, только выросшие после прошлой катастрофы. Более 15 000 семей были вынуждены покинуть свои квартиры. Официально сообщалось о нескольких погибших, но позже стало известно, что жертв было гораздо больше.
Описания наводнений в литературе изменили имидж города – ко второй половине XIX века вместо «парадного Петербурга» определяющей чертой образа стал «мрачный Петербург». Так блистательная столица превратилась в пугающий «город на костях» Достоевского, Гоголя, Белого, Ахматовой, Замятина. При этом, наводнение 1924 г. неожиданно помогло исследованиям Ивана Петровича Павлова, первого российского лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине. Его лаборатории были затоплены, и ученый наблюдал, как собаки, пережившие стресс от бури, изменили свое поведение. Павлов воспроизвел условия катастрофы в экспериментах – это послужило отправной точкой для систематического изучению срыва нервной деятельности и открытия нового направления в экспериментальной физиологии.
2011 год: дамба защитила от уровня воды 2 метра 94 сантиметра
Идея защитить Санкт-Петербург от наводнений появилась еще в начале XIX века, когда инженер Петр Базен предложил построить дамбу. Но для того времени проект оказался слишком инженерно сложным и дорогостоящим, он так и остался на бумаге. После катастрофы 1924 г. власти вновь задумались над идеей создания комплекса защитных сооружений. Однако по техническим, финансовым, политическим и просто бюрократическим причинам дело сдвинулось лишь спустя 55 лет, и все эти годы Ленинград продолжало регулярно затапливать.
В 1979 г. строительство, наконец, началось. Проект предполагал создание системы дамб, шлюзов и ворот через весь Финский залив протяженностью 25,4 км. Возведение дамбы (ее полное название «многофункциональное гидротехническое сооружение») стало по-настоящему грандиозным событием и для инженеров, и для строителей – никто до этого не пытался защитить от волн город такого размера. В конце 80-х финансирование прекратилось, и строительство дамбы приостановили. Только в начале 2000-х проект удалось возобновить, и в 2011 г. весь комплекс защитных сооружений был завершен и сдан в эксплуатацию. В том же – 2011 г. – Петербургу угрожало наводнение с подъемом уровня воды на 294 см: вода могла затопить метрополитен и весь Петроградский район города, предполагаемый ущерб оценивался миллиардами рублей. Но дамба справилась и катастрофы не произошло. С момента основания Петербурга было зарегистрировано 310 наводнений, и почти все из них случились до возведения дамбы. За годы ее работы было предотвращено 33 угрозы наводнения.
Наводнения в Петербурге вызваны уникальным сочетанием природных факторов. Обычно они происходят из-за сильного западного ветра, который мешает воде из Невы поступать в море, будто бы «запирая» ее. Вода поднимается, затапливая низменные районы города. «Это классическая ситуация, все крупные наводнения имели аналогичную структуру», – поясняет главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов. По его словам, сегодня риск крупного наводнения в Петербурге практически исключен. «Даже если повторится ситуация, подобная знаменитому наводнению 1824 г., когда уровень воды поднялся на 4,21 м, дамба справится», – уверен эксперт.