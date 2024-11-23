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/ Общество

Как тонул Петербург: 200 лет самому знаменитому наводнению в России

Имидж северной столицы менялся под влиянием стихии
Дарья Мартынова
Игорь Руссак / РИА Новости

19 ноября (7 ноября по старому стилю) 1824 г. город на Неве пережил самое масштабное наводнение в России. А 100 лет назад – еще одно, не менее разрушительное. «Ведомости» выяснили, как наводнения изменили имидж Петербурга и грозит ли городу подобное наводнение в ближайшем будущем.

/ Русский музей

Петербург географически расположен в болотистой низине дельты Невы – более климатически неблагоприятного места в тех краях, наверное, не найти. Но Петр I пренебрег этим обстоятельством ради стратегически выгодной позиции «окна в Европу». И уже в августе 1703-го спустя два месяца после закладки крепости уровень воды в Неве поднялся на два метра – будущую столицу настигло первое серьезное наводнение. Петр ответил на это указами: насыпать возвышения на островах, измерять ежедневно уровень воды в реке, обязательно держать лодку в каждом доме – эти меры более или менее помогали. Но только до первой серьезной катастрофы.

1777 год: уровень воды 3 метра 11 сантиметров

В начале сентября 1777 г. в Петербурге поднялся сильный ветер с дождем: по свидетельствам очевидцев, буря продолжалась два дня. Уровень воды поднялся на 311 см (в современной классификации «особо опасным» считается подъем воды выше 211 см). Вышедшая из берегов Нева полностью затопила Петербург – в город с моря принесло барки, смыло небольшие дома, мосты и даже острог с тремя сотнями заключенных. По слухам, от наводнения погибла княжна Тараканова, которая спасалась от воды в Петропавловской крепости – эта легенда позже вдохновила художника Константина Флавицкого на создание одноименной картины (в реальности княжна умерла за два года до катастрофы). 

/ Третьяковска галерея

Ущерб, причиненный стихией, был настолько велик, что Екатерина II всерьез обеспокоилась безопасностью города – императрица повелела составить гидрографический план, выпустила указы о предуведомлениях, заранее оповещающих жителей города о надвигающейся стихии красными флагами днем и красными фонарями ночью, закончила перестройку земляных насыпей в гранитные набережные. В письме профессору Фридриху Гримму Екатерина делилась впечатлениями о наводнении: «Желая узнать поближе, в чем дело, я пошла в Эрмитаж. Нева представляла зрелище разрушения Иерусалима. На набережной, которая еще не окончена, громоздились трехмачтовые купеческие корабли. Сколько разбитых стекол! Сколько опрокинутых горшков с цветами!».

К сожалению, опрокинутыми горшками дело не ограничилось – по масштабам бедствия это наводнение стало одним из самых разрушительных. По некоторым источникам, количество жертв превысило 1000 человек.

1824 год: уровень воды 4 метра 21 сантиметр

Наводнение 19 ноября 1824 г. вошло в историю не только как наиболее известное – оно стало самым опасным за всю историю Петербурга. По извечной русской традиции, власти города оказались к нему не готовы, несмотря на накопленный столетний опыт. За сутки до наводнения погода испортилась, загорелись сигнальные фонари, предупреждающие об опасности. Ночью началась буря. К 10 утра в каналах поднялись волны, и уже к часу дня вода в Неве вышла из берегов, поднявшись более чем на 4 м (421 см над ординаром – средним многолетним уровнем воды). Город оказался почти полностью затоплен. Тревога и паника накрыли всех, включая императора Александра I и его семью. 

Власти запретили прессе публиковать новости о наводнении – только через несколько дней в правительственной газете в указе императора о предоставлении миллиона рублей в помощь пострадавшим появилось краткое описание происшествия. Несмотря на это, свидетельств очевидцев сохранилось более чем достаточно; многие из них были запрещены к публикации по соображениям цензуры. Так, например, описывает картину катастрофы Фаддей Булгарин: «Разъяренные волны свирепствовали на Дворцовой площади, которая с Невою составляла одно огромное озеро, изливавшееся Невским проспектом, как широкою рекою, до самого Аничковского моста. Мойка скрылась от взоров и соединилась, подобно всем каналам, с водами, покрывавшими улицы, по которым неслись леса, бревна, дрова и мебели. Вскоре мертвое молчание водворилось на улицах». 

/ Русский музей

По Неве плыли перевернутые корабли, плоты и обломки деревянных домов, с которых люди звали на помощь. К трем часам дня вода начала спадать, а ближе к вечеру на улицах стали появляться экипажи. На следующий день жители города смогли оценить разрушения. Больше всего пострадали Васильевский остров, Коломна и Екатерингоф. Почти все дома и постройки были повреждены. На улицах лежали крыши, сорванные со зданий. Люди не узнавали знакомые места, настолько их изменила всего за несколько часов вода. 

Императрица Елизавета Алексеевна писала о последствиях катастрофы: «Император чрезвычайно удручен и целыми днями занят изысканием способов, дабы поправить положение, где сие только возможно. Но уже никакими силами не возвратить к жизни погибших, вот что самое прискорбное… есть одна фабрика, где погибло почти 200 душ, целые семьи, среди них отец, мать и 11 детей!.. Все эти тела лежали рядами в сарае, и люди приходили, чтобы отыскать своих близких, при сем разыгрывались ужасающие сцены отчаяния. Из всего числа мертвых только четверо были мужчинами, все остальные – женщины и дети, которые находились в жилищах своих на берегу моря, в то время как сами работники были заняты на фабрике, расположенной на возвышенном месте. Вода поднималась, и когда заметили опасность, было уже поздно – не оставалось никакой возможности подать помощь несчастным жертвам. Да и в других местах города находили немало утопленниц, прижимавших к себе детей своих. Какие страдания и ужасы за несколько часов!».   

Самое известное литературное свидетельство о наводнении – поэма Александра Пушкина «Медный всадник». Исследователи установили, что изображение катастрофы в поэме максимально точно соответствует действительности, несмотря на то, что сам Пушкин во время наводнения находился в ссылке в Михайловском имении. В предисловии к поэме Пушкин «сослался на источники», сообщив, что ориентировался на «тогдашние журналы». Описания Пушкина повторяют свидетельства очевидцев: люди, не понимая всей опасности ситуации, действительно выходили на набережные из любопытства, чтобы посмотреть на разбушевавшуюся Неву – а тем временем другая часть города была уже затоплена. 

Около 500 человек погибло во время Петербургского наводнения 19 ноября 1824 г. Казалось, эта трагедия должна была убедить власти в необходимости принятия срочных мер для защиты города. И действительно – была создана Главная физическая обсерватория, усилены метеорологические наблюдения, улучшены меры предупреждения. Однако оживленная деятельность вокруг обеспечения безопасности Петербурга быстро утихла. Наводнения продолжали регулярно причинять ущерб столице, иногда значительный (как, например, в 1903 г.). Революция, первая мировая и гражданская войны заставили и жителей, и власти Петербурга забыть о мерах предосторожности. И напрасно.

1924 год: уровень воды 3 метра 80 сантиметров

Спустя ровно сто лет после предыдущего разрушительного наводнения в сентябре 1924 г. Нева снова вышла из берегов. Утром 23 сентября ничто не предвещало беды, но к полудню подул сильный западный ветер, и уровень воды в Неве и каналах начал стремительно расти. Главная геофизическая обсерватория не смогла предсказать масштаб наводнения – их прогноз оказался ошибочным и жителей не предупредили о надвигающейся беде. К 15 часам город затопило, особенно сильно пострадали Васильевский остров и центральные районы. Ветер усиливался, и вода продолжала прибывать. К 17 часам Нева вышла из берегов, Исаакиевский собор и Зимний дворец оказались окружены водой. По Садовой мчалась река, Летний сад и Марсово поле также были затоплены. Трагедия вековой давности полностью повторилась. 

Одновременно с наводнением в городе начались пожары; особенно крупный разгорелся на заводе взрывчатых веществ. Тушить их было невозможно, поскольку пожарные подолгу не могли подъехать к местам возгораний. Корней Чуковский вспоминал: «Вчера было похоже на революцию – очереди у керосиновых и хлебных лавок, трамваи, переполненные бесплатными пассажирами, отчаянные, веселые, точно пьяные, толпы. И разговоры: “В Косом переулке – вода… всю Фурштатскую залило… на Казанскую не пройти”…». Максимальный уровень воды составил 380 см. Были разрушены мосты, затоплены улицы и здания, погибли деревья в Летнем саду, только выросшие после прошлой катастрофы. Более 15 000 семей были вынуждены покинуть свои квартиры. Официально сообщалось о нескольких погибших, но позже стало известно, что жертв было гораздо больше. 

/ Русский музей

Описания наводнений в литературе изменили имидж города – ко второй половине XIX века вместо «парадного Петербурга» определяющей чертой образа стал «мрачный Петербург». Так блистательная столица превратилась в пугающий «город на костях» Достоевского, Гоголя, Белого, Ахматовой, Замятина. При этом, наводнение 1924 г. неожиданно помогло исследованиям Ивана Петровича Павлова, первого российского лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине. Его лаборатории были затоплены, и ученый наблюдал, как собаки, пережившие стресс от бури, изменили свое поведение. Павлов воспроизвел условия катастрофы в экспериментах – это послужило отправной точкой для систематического изучению срыва нервной деятельности и открытия нового направления в экспериментальной физиологии.

2011 год: дамба защитила от уровня воды 2 метра 94 сантиметра

Идея защитить Санкт-Петербург от наводнений появилась еще  в начале XIX века, когда инженер Петр Базен предложил построить дамбу. Но для того времени проект оказался слишком инженерно сложным и дорогостоящим, он так и остался на бумаге. После катастрофы 1924 г. власти вновь задумались над идеей создания комплекса защитных сооружений. Однако по техническим, финансовым, политическим и просто бюрократическим причинам дело сдвинулось лишь спустя 55 лет, и все эти годы Ленинград продолжало регулярно затапливать. 

/ Антон Ваганов / ТАСС

В 1979 г. строительство, наконец, началось. Проект предполагал создание системы дамб, шлюзов и ворот через весь Финский залив протяженностью 25,4 км. Возведение дамбы (ее полное название «многофункциональное гидротехническое сооружение») стало по-настоящему грандиозным событием и для инженеров, и для строителей – никто до этого не пытался защитить от волн город такого размера. В конце 80-х финансирование прекратилось, и строительство дамбы приостановили. Только в начале 2000-х проект удалось возобновить, и в 2011 г. весь комплекс защитных сооружений был завершен и сдан в эксплуатацию. В том же – 2011 г. – Петербургу угрожало наводнение с подъемом уровня воды на 294 см: вода могла затопить метрополитен и весь Петроградский район города, предполагаемый ущерб оценивался миллиардами рублей. Но дамба справилась и катастрофы не произошло. С момента основания Петербурга было зарегистрировано 310 наводнений, и почти все из них случились до возведения дамбы. За годы ее работы было предотвращено 33 угрозы наводнения.

Наводнения в Петербурге вызваны уникальным сочетанием природных факторов. Обычно они происходят из-за сильного западного ветра, который мешает воде из Невы поступать в море, будто бы «запирая» ее. Вода поднимается, затапливая низменные районы города. «Это классическая ситуация, все крупные наводнения имели аналогичную структуру», – поясняет главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов. По его словам, сегодня риск крупного наводнения в Петербурге практически исключен. «Даже если повторится ситуация, подобная знаменитому наводнению 1824 г., когда уровень воды поднялся на 4,21 м, дамба справится», – уверен эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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