Прокуратура запросила сроки по делу о хищениях при обновлении автопарка МВД

Прокуратура запросила сроки по делу о хищениях при обновлении автопарка МВДФигуранты похитили более 1 млрд руб. при закупке автомобилей Skoda Octavia, считает следствие
Государственный обвинитель запросил от 9 до 9,5 года колонии фигурантам уголовного дела о хищении свыше 1,1 млрд руб. при закупке автомобилей Skoda Octavia для нужд Госавтоинспекции (ГАИ), рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом процесса.
На скамье подсудимых в Замоскворецком суде оказались бывший сотрудник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Евгений Никитенко, учредитель ООО «Центр подготовки и поддержки «Движение» Сергей Кузьменко и гендиректор компании Денис Давыдов, а также представитель автоконцерна Skoda Octavia Елена Яковлева.
Процесс у судьи Ольги Багровой занял почти два года – уголовное дело рассматривалось по существу с февраля 2023 г. Перед этим в январе суд возвращал материалы дела в надзорный орган для устранения допущенных нарушений, писал «Коммерсантъ».
Кроме запрошенных сроков прокурор потребовал для фигурантов дополнительного наказания в виде штрафа в размере 1 млн руб. каждому. Никитенко должны лишить звания полковника полиции.
Сейчас все подсудимые находятся под домашним арестом. В случае если суд согласится с позицией прокуратуры и назначит им реальные сроки, то в зале суда на оглашении приговора их возьмут под стражу. Оглашение приговора состоится 9 декабря.
Уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных на обновление автопарка патрульных машин в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», было возбуждено в марте 2021 г. Следователи пришли к выводу, что цены на приобретаемые для нужд ГАИ автомобили были существенно завышены. Расследованием уголовного дела занималось Главное следственное управление Следственного комитета (СК).
По версии СК, в 2019 г. Никитенко обратился к Кузьменко и Давыдову как к руководителям организации, обладающей эксклюзивным правом на переоборудование гражданских транспортных средств в патрульные автомобили, предложив им поставить для нужд ГАИ 4000 машин. Далее, установили следователи, Никитенко с сообщниками организовали формальное проведение девяти тендеров, победителем которых стало «Движение».
После этого совместно с Яковлевой соучастники разработали многоэтапную схему хищения бюджетных средств с привлечением ведущих представителей автомобильного бизнеса, которые не были осведомлены о преступных намерениях фигурантов. В результате, как считает следствие, подсудимым удалось существенно завысить цены на комплектующие для автомобилей и тем самым похитить из бюджета свыше 1,1 млрд руб.
Сами фигуранты настаивали, что все выделенные денежные средства были использованы по назначению и пошли на приобретение и установку необходимого оборудования для патрульных автомобилей, которые продолжают эксплуатироваться ГАИ и по сей день. Вину в ходе предварительного расследования они не признали. В ходе следствия на имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций наложен арест в целях возмещения причиненного преступлением ущерба.-
Государственный обвинитель запросил от 9 до 9,5 года колонии фигурантам уголовного дела о хищении свыше 1,1 млрд руб. при закупке автомобилей Skoda Octavia для нужд Госавтоинспекции (ГАИ), рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом процесса.
На скамье подсудимых в Замоскворецком суде оказались бывший сотрудник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Евгений Никитенко, учредитель ООО «Центр подготовки и поддержки «Движение» Сергей Кузьменко и гендиректор компании Денис Давыдов, а также представитель автоконцерна Skoda Octavia Елена Яковлева.
Процесс у судьи Ольги Багровой занял почти два года – уголовное дело рассматривалось по существу с февраля 2023 г. Перед этим в январе суд возвращал материалы дела в надзорный орган для устранения допущенных нарушений, писал «Коммерсантъ».
Кроме запрошенных сроков прокурор потребовал для фигурантов дополнительного наказания в виде штрафа в размере 1 млн руб. каждому. Никитенко должны лишить звания полковника полиции.
Сейчас все подсудимые находятся под домашним арестом. В случае если суд согласится с позицией прокуратуры и назначит им реальные сроки, то в зале суда на оглашении приговора их возьмут под стражу. Оглашение приговора состоится 9 декабря.
Уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных на обновление автопарка патрульных машин в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», было возбуждено в марте 2021 г. Следователи пришли к выводу, что цены на приобретаемые для нужд ГАИ автомобили были существенно завышены. Расследованием уголовного дела занималось Главное следственное управление Следственного комитета (СК).
По версии СК, в 2019 г. Никитенко обратился к Кузьменко и Давыдову как к руководителям организации, обладающей эксклюзивным правом на переоборудование гражданских транспортных средств в патрульные автомобили, предложив им поставить для нужд ГАИ 4000 машин. Далее, установили следователи, Никитенко с сообщниками организовали формальное проведение девяти тендеров, победителем которых стало «Движение».
После этого совместно с Яковлевой соучастники разработали многоэтапную схему хищения бюджетных средств с привлечением ведущих представителей автомобильного бизнеса, которые не были осведомлены о преступных намерениях фигурантов. В результате, как считает следствие, подсудимым удалось существенно завысить цены на комплектующие для автомобилей и тем самым похитить из бюджета свыше 1,1 млрд руб.
Сами фигуранты настаивали, что все выделенные денежные средства были использованы по назначению и пошли на приобретение и установку необходимого оборудования для патрульных автомобилей, которые продолжают эксплуатироваться ГАИ и по сей день. Вину в ходе предварительного расследования они не признали. В ходе следствия на имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций наложен арест в целях возмещения причиненного преступлением ущерба.
СК в течение пяти лет передал в суды почти 1500 уголовных дел, связанных с преступлениями в сфере реализации национальных проектов, сказал председатель ведомства Александр Бастрыкин 29 октября на оперативном совещании. По его словам, за девять месяцев 2024 г. к уголовной ответственности привлечено 653 лица, включая чиновников и руководителей коммерческих организаций.
Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в России строятся, ремонтируются дороги и искусственные сооружения, устанавливаются элементы дорожной безопасности, обновляется парк общественного транспорта. Всего со старта нацпроекта в 2019 г. было построено и обновлено более 88 000 км дорожной сети.