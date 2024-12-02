Прокуратура запросила сроки по делу о хищениях при обновлении автопарка МВД

Сами фигуранты настаивали, что все выделенные денежные средства были использованы по назначению и пошли на приобретение и установку необходимого оборудования для патрульных автомобилей, которые продолжают эксплуатироваться ГАИ и по сей день. Вину в ходе предварительного расследования они не признали. В ходе следствия на имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций наложен арест в целях возмещения причиненного преступлением ущерба.-