Закон о языках народов России должны разработать за пять месяцев

Языки России

Согласно критериям РАН, язык относится к категории «языки России», если соответствует хотя бы одному из трех пунктов, привязанных к территории, а именно к компактным поселениям. Это места, где совместно живут представители определенного этноса или приверженцы одной религии. Таким образом, среди критериев указаны:

– языки, носители которых проживают в компактных поселениях (таких, где доля говорящих превышает 20%);

– языки, носители которых последние 100–150 лет проживали в компактных поселениях и их потомки продолжают жить в России;

– языки, не менее половины (от численности в мире) носителей которых проживают на территории страны.