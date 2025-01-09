Закон о языках народов России должны разработать за пять месяцев

Закон о языках народов России должны разработать за пять месяцевИх реестр уже создал Институт языкознания РАН
В России появится государственный реестр языков народов страны. Для этого президент Владимир Путин поручил до 1 мая разработать и внести в Госдуму проект закона о языках народов РФ, существенно перерабатывающий его исходную версию от 1991 г. Об этом говорится в перечне поручений от 30 декабря. В нем также обозначена задача по систематизации статусов языков.
Закон о языках народов России принимался более 30 лет назад, еще до вступления в силу Конституции 1993 г., отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Но это обстоятельство, по его словам, не превращает закон в исторический реликт. Эксперт обращает внимание, что нормы закона действуют практически в неизменном виде и сейчас, продолжая выполнять ключевую функцию – обеспечение охраны прав граждан России на пользование различными языками в повседневной жизни. Например, главы 3–4 закона регламентируют аспекты использования языков в работе органов власти и организаций, включая суды, нотариат и СМИ, говорит Галанцев.
«Альтернативного закона, который регулирует эти вопросы, на федеральном уровне сейчас не существует. Поэтому невозможно утверждать, что он утратил свою ценность или значимость», – подытожил он.
До 1 июня правительство и Совет при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ также должны будут разработать проект основ государственной языковой политики. Ответственными за перечисленные поручения назначены председатель правительства Михаил Мишустин, а также советник президента Елена Ямпольская и глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.
Согласно ст. 68 Конституции, государственным языком на всей территории РФ является русский. При этом республики вправе устанавливать свои государственные языки, а в госучреждениях, органах власти и местного самоуправления они употребляются наряду с русским. В Татарстане, например, это татарский, в Башкирии – башкирский, а в Якутии – якутский.
По поручению президента Институт языкознания (ИЯз) РАН разработал программу по сохранению языков народов России, рассказал «Ведомостям» его директор Андрей Кибрик. Сотрудники института также создали и реестр – всего в нем 155 живых языков (сколько и по данным Всероссийской переписи населения 2020–2021 гг.), сообщил он. По словам Кибрика, реестр готов к использованию государственными инстанциями и находится в открытом доступе.
ИЯз РАН делит все языки страны на три группы: живые, заснувшие и исчезнувшие. К живым относятся языки, которые постоянно используются в общении. Заснувшие языки представляют их носители, а также люди, которые частично выучили их или помнят отдельные слова. На исчезнувших не разговаривает никто. Такая классификация описана в аналитической записке от декабря 2023 г., которую институт предложил использовать при разработке и реализации государственной языковой политики.
Языки России
Согласно критериям РАН, язык относится к категории «языки России», если соответствует хотя бы одному из трех пунктов, привязанных к территории, а именно к компактным поселениям. Это места, где совместно живут представители определенного этноса или приверженцы одной религии. Таким образом, среди критериев указаны:
– языки, носители которых проживают в компактных поселениях (таких, где доля говорящих превышает 20%);
– языки, носители которых последние 100–150 лет проживали в компактных поселениях и их потомки продолжают жить в России;
– языки, не менее половины (от численности в мире) носителей которых проживают на территории страны.
Из 155 используемых языков у подавляющего большинства ограничены сферы применения. Не менее трети языков больше не передаются из поколения в поколение, говорится в разработанной институтом программе по сохранению языков.
Например, в государственной системе образования задействовано 105 языков, из них 24 – в качестве языка обучения, 81 – в качестве учебного предмета, следует из Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 г. Всего же в России используется 277 языков и диалектов, сказано там же. Наряду с этим в документе приводятся определенные проблемы, среди которых частичная утрата этнокультурного наследия.
Еще 13 языков считаются исчезнувшими с начала XX в., например алеутский, югский и тазовский. Тогда как заснувших языков всего два: орочский, носители которого базировались в Хабаровском крае (последний из них умер в 2008 г.), и сойотский – его использовало население Бурятии (исчез в 1970-х, но предпринимались попытки его преподавания в школе), сказано в аналитической записке ИЯз РАН.
Разработанная программа по сохранению языков опубликована 9 сентября 2024 г. на сайте института. Она рассчитана до 2034 г. и направлена на то, чтобы через 10–12 лет в России повысилась жизнеспособность языков. В 2025–2026 гг. предполагается создание отдельного федерального органа. Его задача будет состоять в реализации языковой политики и в открытии региональных и локальных центров по мониторингу состояния языков. В 2027–2034 гг. сеть таких центров планируется расширить.
«Ведомости» направили запрос в правительство для уточнения, какая именно организация будет создавать реестр и будут ли учитываться разработки ИЯз РАН.