Главный «холодильник» Земли

Экспедиции к Южному полюсу остаются чем-то вроде космического полета: все здесь экзотично, от расписания до погоды. Ведущий гидрохимик нынешней антарктической экспедиции Алина Петрова рассказывает о том, что распорядок рабочего дня на судне, когда за бортом мощные штормы и минусовая температура – понятие условное. Если повезет, между ужином и ночным совещанием можно вздремнуть, но часто работа может начинаться и в пять утра, и в одиннадцать вечера: «Все зависит от того, во сколько мы приходим на рабочую точку, какая за бортом погода, можно ли работать конкретно сейчас или нужно дождаться конца различных грузовых операций. Команда подбирается по научным задачам, но можно и предложить свою какую-то идею. В постоянном составе – океанологи, гидробиологи и гидрохимики для осуществления мониторинга природной среды Антарктики». По словам Петровой, самое сложное в антарктической экспедиции – постоянные переводы часов: «Мы почти ежедневно меняли время на час вперед, а потом из-за пересечения 180-го меридиана взяли и перенеслись на сутки назад. Добавьте полярный день, когда за бортом светло круглые сутки, — и организм окончательно перестанет понимать, что тут происходит».