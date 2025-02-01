Главный «холодильник» Земли

Главный «холодильник» ЗемлиКак 205 лет назад открыли Антарктиду и почему ее продолжают исследовать
В начале 19 века карта мира была неполной. Исследователи очертили контуры почти всех континентов, кроме одного – таинственного южного материка. О его существовании догадывались еще античные географы, но доказательств не было. Европейские мореплаватели XVII–XVIII веков возвращались с южных широт с противоречивыми отчетами: одни говорили о мифическом «теплом юге», другие – о непроходимых льдах. Легендарный Джеймс Кук, пытавшийся добраться до южного материка, достиг 71 градуса 10 минут южной широты, но не смог пройти через льды и сделал вывод: «земли на юге никогда не будут исследованы». Так идея существования «Terra Australis Incognita» («Неведомой Южной земли») оставалось чем-то средним между научной гипотезой и картографической фантазией.
«Льдинный материк»
Россия в тот период укрепляла свои позиции в науке и флоте: поддержка кругосветных плаваний была не только практическим шагом к освоению новых территорий, но и имперским престижем – удачное совпадение, ставшее в том числе отправной точкой для экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева 1819-1821 гг. Параллельно была отправлена еще одна экспедиция под командованием Михаила Васильева и Глеба Шишмарева с целью найти Северо-Западный проход из Тихого океана в Атлантику, но именно кораблям на Юге удалось обнаружить новую землю, подытожив тем самым эпоху Великих географических открытий.
Плавание началось в июле 1819 г. из Кронштадта. Экспедиция состояла из двух кораблей: шлюпа «Восток» под командованием Беллинсгаузена и шлюпа «Мирный» под началом Лазарева. Оба судна были специально оборудованы для длительного путешествия: их оснастили дополнительными запасами провизии, укрепили корпуса, но стоит понимать, насколько небезопасно ощущали себя исследователи – корабли были деревянными, не больше 40 метров в длину. 28 января 1820 г. моряки впервые увидели континентальный ледяной шельф, который позже был признан частью Антарктиды. Это событие произошло у побережья, ныне известного как Земля Королевы Мод.
Условия были суровыми: обледенелые палубы, дефицит питьевой воды и постоянный риск столкновения с айсбергами на крайне ненадежных судах – шансов вернуться у тогдашних мореплавателей было не так уж много. Моряки не могли высадиться на берег – ледяной шельф был практически неприступным. Тем не менее, это не помешало Беллинсгаузену и Лазареву подробно задокументировать увиденное; Беллинсгаузен сделал в дневнике запись, ставшую первым документальным свидетельством существования нового материка: «В 11 часов утра мы увидели берег; мыс оного, простирающийся к северу, оканчивался высокою горою, которая отделена перешейком от других гор <…>. Внезапная перемена цвета на поверхности моря подает мысль, что берег обширен, или, по крайней мере, состоит не из той только части, которая находилась перед глазами нашими». Беллинсгаузен впоследствии собрал все записи и выпустил книгу под названием «Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 1820 и 1821 годов», она стала одним из важнейших свидетельств открытия Антарктиды.
Через год экспедиция снова вернулась в Антарктику. Девять раз приближались исследователи к берегам Антарктиды – вплоть до трех километров, но кроме льдов, ничего увидеть им не удалось. Тем не менее, вернувшись в Кронштадт, экспедиция привезла ценнейшие научные данные. Плавание первооткрывателей Антарктиды длилось 751 день, за это время корабли преодолели расстояние примерно в 92 000 километров. В результате экспедиция зафиксировала не только Антарктиду, названную исследователями «льдинным материком», но и 29 новых островов.
Международное сообщество долго не признавало российский приоритет в открытии Антарктиды – в том же 1820 г. к Антарктиде подошла экспедиция Эдуарда Брэнсфилда. Британские моряки приблизились к новому континенту всего через два дня после российских. Кроме того, около тех мест вели китобойный промысел американские корабли Натаниэла Палмера. Однако специально посланной на поиски Южного полюса была только русская экспедиция, и в целом современное научное сообщество признает право первенства открытия материка за Россией.
Ледяной архив человечества
Антарктида с первого взгляда кажется подходящей ареной для любой безумной теории: белые просторы, экстремальный климат, редкие гости. Самое время говорить о секретных военных базах или пришельцах – кто проверит? Но реальность, как обычно, оказалась гораздо изобретательнее выдумок – под толстым ледяным панцирем обнаруживается полноценный научный клад: следы древних лесов, необычные микроорганизмы и редчайшие метеориты.
Один из мифов XX столетия – о так называемых «базах подо льдом», якобы построенных нацистами в конце Второй мировой. По версии конспирологов, немецкие субмарины доставили все необходимое оборудование, чтобы обосноваться в Антарктиде. Некоторые до сих пор полагают, что внутри этих воображаемых укрытий пылится чудо-техника, достойная полетов на Марс. Однако все военные и научные экспедиции, включая американскую операцию «Highjump» (1946–1947), не обнаружили в Антарктиде ничего, кроме льда и беспощадного холода. Даже если кому-то и хотелось найти безопасное убежище на этом континенте, ресурсы Третьего рейха не позволяли развернуть подобный проект.
Следующим в конспирологическом списке идет сюжет о внеземных технологиях, будто Антарктида так далеко от цивилизации, что там легко спрятать обломки марсианского корабля. Эти слухи подпитывают находки метеоритов. Самый известный из них – ALH84001, прилетевший сюда из окрестностей Марса и породивший гипотезы о древней микробной жизни. Но факты говорят о другом: метеориты здесь находят часто благодаря контрасту темного камня и белого льда, а также из-за того, что холод хорошо их сохраняет. Между тем, сами метеориты – ценный источник данных о прошлом Солнечной системы. Дроны, тепловизоры и специализированные алгоритмы все чаще помогают обнаруживать эти небесные камни, которые становятся своеобразными «капсулами времени». Они свидетельствуют о процессах формирования планет, сохраняя в себе химический состав и структуры, не подвергавшиеся серьезным изменениям на Земле.
Не менее впечатляют истории о «древних цивилизациях» подо льдами. На карте османского мореплавателя Пири Рейса многие пытаются разглядеть Антарктиду без ее ледяного панциря. Однако георадарные исследования и радиолокация указывают на то, что материк в прошлом был теплее, а замерзать начал примерно 34 млн лет назад. Когда-то Антарктида входила в состав суперконтинента Гондваны, и здесь действительно бурлила жизнь: останки древних растений и пыльцы, извлеченные из кернов (цилиндрические столбики, состоящие из спрессованных слоев снега), подтверждают, что Антарктида пережила радикальные изменения климата, а недавние исследования углеродных изотопов – что в Антарктиде когда-то существовала экосистема, напоминающая современные тропики. Но никаких храмов под многокилометровым слоем льда там нет.
Зато подледное озеро Восток, изолированное от внешней среды миллионы лет назад, способно удивить своей реальностью не меньше вымышленных городов. В 2012 г. российские специалисты получили образцы воды, в которых обнаружили бактерии, способные процветать в экстремальных условиях: температура далеко ниже нуля, никакого солнечного света, колоссальное давление. Полноценной подводной «цивилизации» с трехглазым планктоном, конечно, не обнаружили, но сам факт существования этих организмов говорит о том, что жизнь умеет приспосабливаться практически к любым условиям.
В Антарктиде ведется активное бурение ледяных кернов, которые помогают отследить климатическую летопись Земли. Слои льда накапливают в себе пыльцу, пузырьки воздуха и даже остатки вулканического пепла, что позволяет реконструировать температурные колебания и состав атмосферы за сотни тысяч лет. Изучение концентрации углекислого газа и изотопов водорода с кислородом внутри кернов помогает ученым понять закономерности изменения климата.
Ирония в том, что настоящие открытия Антарктиды выглядят невероятнее выдуманных. Эта замерзшая территория – уникальная лаборатория, где проверяют технику и методики, которые однажды пригодятся при исследованиях других ледяных миров вроде спутников Юпитера или Сатурна. Кроме того, экстремальные условия континента служат полигоном для изучения выживания микроорганизмов и тренировки будущих космонавтов.
Как страны поделили материк
Антарктида – единственный континент на Земле, не поделенный на разные страны. Это стало возможно в результате долгих переговоров и множества международных соглашений, благодаря которым регион сохранил статус научного заповедника.
В первой половине XX века державы стали приглядываться к бескрайним льдам, заявляя претензии на те или иные «кусочки» материка. Британцы опирались на экспедиции Скотта и Шеклтона, Норвегия и Франция тоже проявляли энтузиазм, Австралия фактически заявляла «ледяное продолжение» своих владений. Но настоящие проблемы начались после Второй мировой – технологический прогресс позволил отправлять экспедиции туда, куда раньше не ступала нога человека. США и СССР принялись рассматривать континент и как потенциальный военный плацдарм, и как место добычи полезных ископаемых. Перед лицом возможного конфликта стало очевидно, что проще найти общий язык, чем устраивать соревнования по холодному доминированию в зоне, где термометр редко поднимается выше нуля.
В 1959 г. двенадцать стран, включая СССР, США и Великобританию, подписали Договор об Антарктике. Он вступил в силу в 1961-м и заложил основы мирного использования континента. Сейчас к нему присоединились более 50 государств. Основные принципы договора замораживают территориальные претензии государств на Антарктиду, а также запрещают добычу полезных ископаемых и размещение военных баз, закрепляя за континентом статус места для мирных научных исследований и природного заповедника. Со временем к Договору добавлялись дополнительные протоколы, в частности, Мадридский (1991 г.), который усилил экологическую защиту заповедной зоны и продлил запрет на добычу ресурсов минимум до 2048-го.
Антарктида тает
Очевидно, что Антарктида играет важнейшую роль в поддержании глобального климата Земли. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), скорость таяния льдов на континенте продолжает расти: за последние 40 лет Антарктида потеряла свыше 2,5 трлн. тонн льда. Основной эффект от таяния льдов – повышение уровня мирового океана. Если ледяной шельф растает, уровень океана может подняться на 3–4 метра, а полное исчезновение ледникового покрова Антарктиды приведет к катастрофическому увеличению – до 60 метров.
Ледники также являются природным архивом: пузырьки воздуха в слоях льда содержат информацию об атмосфере за последние 800 тыс лет. Эти данные помогают ученым понять, как климат менялся со временем, и предсказывать его будущие изменения. Если мы потеряем этот архив, мы лишимся возможности глубже изучать климатические процессы.
Существование таких животных как антарктический криль или императорские пингвины также зависит от устойчивости ледникового покрова. Разрушение этой среды обитания приведет к срыву морских пищевых цепочек и может негативно отразиться на рыбных промыслах, кормящих огромное количество людей. В 2016 г. 24 страны и ЕС подписали соглашение о создании крупнейшего в мире морского заповедника в Антарктике. Он охватывает 2 млн. кв км океана, защищая его от рыболовства и добычи полезных ископаемых.
Наука и жизнь
Сегодня Антарктида – активно развивающийся центр научных исследований: так, в январе 2025 г. завершился переезд российских полярников в новый зимовочный комплекс на станции «Восток» (прежний использовался более сорока лет). Его открытие – большое событие для научного сообщества: на станции появилась возможность проводить исследования с использованием новейшего оборудования.
Экспедиции к Южному полюсу остаются чем-то вроде космического полета: все здесь экзотично, от расписания до погоды. Ведущий гидрохимик нынешней антарктической экспедиции Алина Петрова рассказывает о том, что распорядок рабочего дня на судне, когда за бортом мощные штормы и минусовая температура – понятие условное. Если повезет, между ужином и ночным совещанием можно вздремнуть, но часто работа может начинаться и в пять утра, и в одиннадцать вечера: «Все зависит от того, во сколько мы приходим на рабочую точку, какая за бортом погода, можно ли работать конкретно сейчас или нужно дождаться конца различных грузовых операций. Команда подбирается по научным задачам, но можно и предложить свою какую-то идею. В постоянном составе – океанологи, гидробиологи и гидрохимики для осуществления мониторинга природной среды Антарктики». По словам Петровой, самое сложное в антарктической экспедиции – постоянные переводы часов: «Мы почти ежедневно меняли время на час вперед, а потом из-за пересечения 180-го меридиана взяли и перенеслись на сутки назад. Добавьте полярный день, когда за бортом светло круглые сутки, — и организм окончательно перестанет понимать, что тут происходит».
Впрочем, Антарктида, оставаясь землей без флага какого-либо государства и без четкого времени суток, выглядит куда более дружелюбно, чем ждешь от величайшего «холодильника» планеты. Здесь рождаются открытия и никогда не заканчиваются истории – даже если приходится замирать под бесконечным полярным солнцем, переворачивая календарь «назад в будущее».