В ГД внесли проект о правилах археологических раскопок в Москве

Застройщики, обнаружив такой объект, заключают с физлицами, имеющими разрешение (открытый лист) на археологические полевые работы в Москве, договоры на их выполнение. Это требуется для составления документации, обосновывающей включение указанных объектов в реестр. По решению сторон соглашения могут предусматривать работы по установлению границ объекта археологического наследия. Если работы по установлению границ не проводятся, то документы должны включать сведения о границах территории объекта, определяемых законопроектом: 30 м от внешней границы шурфа, в котором обнаружен культурный слой, если объект расположен в границах населенного пункта, и 60 м от внешней границы шурфа в случае, если объект находится вне населенного пункта.