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В ГД внесли проект о правилах археологических раскопок в Москве

Увеличивается срок действия разрешений на проведение такого вида работ
Инна Шульгина
Михаил Терещенко / ТАСС
Михаил Терещенко / ТАСС

Законопроект, устанавливающий особые нормы проведения археологических работ в Москве, внесли на рассмотрение депутатов Госдумы. Документ опубликован в думской электронной базе.

Проект внесен депутатом от фракции «Единая Россия» Светланой Разворотневой, а также сенаторами Лилией Гумеровой, Инной Святенко и Андреем Шевченко. Предлагается внести поправки в закон «О статусе столицы Российской Федерации».

В пояснительной записке отмечается, что действующая редакция закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» содержит устаревшие нормы, снижающие эффективность охраны и сохранения этих объектов и создающие избыточную нагрузку на бизнес. Кроме того, проведение государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) поручено частным экспертам, в то время как результаты экспертизы влияют не только на сохранение культурного наследия, но и на хозяйственную деятельность, реализацию госпрограмм и национальных проектов.

Проект устанавливает, что включение объектов в реестр культурного наследия в Москве осуществляется уполномоченным исполнительным органом столицы на основании заключения ГИКЭ о наличии у объекта признаков культурного наследия и историко-культурной ценности. При этом определение наличия этих признаков у выявленного объекта на этапе его включения в реестр не требуется.

При обнаружении объекта с признаками объекта культурного наследия составляется документация, обосновывающая его включение в реестр. Эти документы представляются для проведения ГИКЭ обоснованности включения объекта в реестр, а также наличия или отсутствия у него историко-культурной ценности, критерии которых также устанавливаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия. ГИКЭ в столице проводится только экспертами, аттестованными Минкультуры России и являющимися работниками уполномоченного исполнительного органа Москвы (его подведомственного учреждения), с сокращением сроков проведения соответствующих процедур за плату.

Застройщики, обнаружив такой объект, заключают с физлицами, имеющими разрешение (открытый лист) на археологические полевые работы в Москве, договоры на их выполнение. Это требуется для составления документации, обосновывающей включение указанных объектов в реестр. По решению сторон соглашения могут предусматривать работы по установлению границ объекта археологического наследия. Если работы по установлению границ не проводятся, то документы должны включать сведения о границах территории объекта, определяемых законопроектом: 30 м от внешней границы шурфа, в котором обнаружен культурный слой, если объект расположен в границах населенного пункта, и 60 м от внешней границы шурфа в случае, если объект находится вне населенного пункта.

Кроме того, повышается прозрачность и эффективность процедуры выдачи, приостановления и прекращения действия открытых листов на археологические полевые работы в Москве. Принимая во внимание, в частности, высокую степень изученности археологического потенциала территории и потребность в специалистах, разрешения на проведение археологических разведок выдаются сроком на три года с действием в Москве, а на проведение раскопок и археологических наблюдений – на три года с действием на объектах археологического наследия, расположенных на территории столицы.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин писал в своем блоге, что в 2024 г. археологические работы проводились на более 200 площадках общей площадью 15 400 кв. м. – вдвое больше, чем в 2023 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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