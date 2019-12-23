«Левада-центр»: более 40% россиян заявили о снижении уровня жизни в 2019 году
Почти половина россиян (43%) считают, что в 2019 г. уровень жизни «основной части населения» стал ниже, чем в предыдущем, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Столько же респондентов уверены, что жизнь россиян за год не изменилась. Еще 13% отметили улучшение ситуации. Затруднились ответить 1% опрошенных.
Для 35% опрошенных и их семей 2019 г. оказался труднее 2018 г., для 14% – легче, для 51% респондентов ничего не изменилось. Каждый десятый россиянин уверен, что в этом году стало больше возможностей хорошо зарабатывать, 42% респондентов с этим не согласились, и столько же участников опроса не увидели ни положительной, ни отрицательной динамики в этом вопросе.
Треть россиян (32%) считают, что в этом году стало сложнее высказывать свое мнение – это худший показатель за все опросы с 1989 г., отмечает «Левада-центр». 50% россиян считают, что ситуация в этой сфере не изменилась, улучшение заметили 13% участников опроса.
Россияне оценили также работу полиции и правоохранительных органов: 24% респондентов считают, что качество работы этих структур ухудшилось, 47% россиян не увидели изменений, еще 14% довольны работой силовиков.
Опрос был проведен 1–18 декабря, в нем приняли участие 1608 россиян старше 18 лет из 137 населенных пунктов.