«Левада-центр»: более 40% россиян заявили о снижении уровня жизни в 2019 году

Для 35% опрошенных и их семей 2019 г. оказался труднее 2018 г., для 14% – легче, для 51% респондентов ничего не изменилось. Каждый десятый россиянин уверен, что в этом году стало больше возможностей хорошо зарабатывать, 42% респондентов с этим не согласились, и столько же участников опроса не увидели ни положительной, ни отрицательной динамики в этом вопросе.