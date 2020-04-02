Число погибших от коронавируса превысило 50 000 человек
В мире от коронавирусной инфекции погибли 50 230 человек, приводит данные Университет Джонса Хопкинса. Почти половина из них приходится на Италию и Испанию – в этих странах от коронавируса погибли 13 915 и 10 003 человека соответственно. Общее число заболевших, по данным университета, превысило 981 000 человек, более 204 000 из них вылечились от COVID-19.
Университет Джонса Хопкинса отслеживает сообщения о больных коронавирусом в реальном времени. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) к 20.04 мск сообщала о 42 006 подтвержденных случаях гибели от коронавируса. По подсчетам ВОЗ, диагноз COVID-19 поставлен 857 641 человеку в 206 странах мира.
В России к утру 2 апреля было известно о 3548 случаях заражения коронавирусом, 2475 из них – в Москве, сообщал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 30 человек скончались от коронавируса: 19 летальных исходов отмечено в Москве, по два – в Санкт-Петербурге, Московской и Псковской областях, единичные случаи – во Владимирской, Оренбургской, Пензенской областях, Чечне и Пермском крае.