Число погибших от коронавируса превысило 50 000 человек

В мире от коронавирусной инфекции погибли 50 230 человек, приводит данные Университет Джонса Хопкинса. Почти половина из них приходится на Италию и Испанию – в этих странах от коронавируса погибли 13 915 и 10 003 человека соответственно. Общее число заболевших, по данным университета, превысило 981 000 человек, более 204 000 из них вылечились от COVID-19.