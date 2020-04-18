Собянин продлил запрет на работу каршеринга и строительство жилья в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая не только пропускной режим в столице, но и все временные ограничения, введенные с 13 апреля, следует из его заявления. Эти ограничения вводились на неделю, до 19 апреля, с возможностью продления, говорилось ранее в указе мэра.
Таким образом, до мая в столице будет приостановлена работа большинства предприятий. Список отраслей, которым временно запрещено работать, состоит из 45 пунктов. Он включает в себя строительство жилья, производство одежды и мебели, оптовую и розничную торговлю товарами не первой необходимости и др. Продлевается запрет и на работу каршеринга.
Сотрудник мэрии подтвердил «Ведомостям», что ограничения на работу большинства предприятий, введенные с 13 апреля, продлеваются.
Продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ.
По данным на 18 апреля, в России выявлено почти 36 800 больных коронавирусом, 313 человек скончались. Больше всего заболевших в московском регионе: свыше 20 000 в Москве и почти 4000 в Подмосковье.