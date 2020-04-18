Собянин продлил запрет на работу каршеринга и строительство жилья в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая не только пропускной режим в столице, но и все временные ограничения, введенные с 13 апреля, следует из его заявления. Эти ограничения вводились на неделю, до 19 апреля, с возможностью продления, говорилось ранее в указе мэра.