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Собянин продлил запрет на работу каршеринга и строительство жилья в Москве

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая не только пропускной режим в столице, но и все временные ограничения, введенные с 13 апреля, следует из его заявления. Эти ограничения вводились на неделю, до 19 апреля, с возможностью продления, говорилось ранее в указе мэра.

Таким образом, до мая в столице будет приостановлена работа большинства предприятий. Список отраслей, которым временно запрещено работать, состоит из 45 пунктов. Он включает в себя строительство жилья, производство одежды и мебели, оптовую и розничную торговлю товарами не первой необходимости и др. Продлевается запрет и на работу каршеринга.

Сотрудник мэрии подтвердил «Ведомостям», что ограничения на работу большинства предприятий, введенные с 13 апреля, продлеваются.

Ранее по теме: Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

Продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ.

По данным на 18 апреля, в России выявлено почти 36 800 больных коронавирусом, 313 человек скончались. Больше всего заболевших в московском регионе: свыше 20 000 в Москве и почти 4000 в Подмосковье.

Ранее по теме: Власти Подмосковья вслед за Москвой ужесточили пропускной режим

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных